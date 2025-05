I pronostici di venerdì 2 maggio | Serie A Premir League Bundesliga Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 2, in campo Serie A, Premir League, BundesLiga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori in giro per il mondo

La differenza di motivazioni, com'era facilmente intuibile, ha fatto la differenza domenica scorsa al "Maradona" ed il Napoli, che non vedeva l'ora di approfittare della sconfitta dell'Inter per prendersi la vetta solitaria e volare a +3 sui nerazzurri, ha archiviato senza patemi la pratica Torino (2-0). Una doppietta di McTominay ha contribuito ad infliggere la seconda sconfitta esterna di fila ai granata di Paolo Vanoli, il cui unico obiettivo in questo finale di stagione è finire nella parte sinistra della classifica.

Nella quartultima giornata i granata saranno di nuovo "arbitri", ma stavolta nella lotta per non retrocedere.

Ham Kam-Kfum Oslo (venerdì 02 maggio 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - Anticipo del quinto turno di Eliteserien norvegese che vede la sfida salvezza tra l’Ham Kam e il Kfum Oslo. Per la squadra di Michelsen si tratta del quarto campionato consecutivo in massima serie, e già così è una grande impresa per una realtà che non vedeva questa continuità ad alti livelli dai gloriosi anni ’70. I Grønnbuksene sono reduci da 3 KO consecutivi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Nizza-Reims (venerdì 02 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Si apre il trentaduesimo turno di Ligue1 e il Nizza di Haise cerca punti in casa contro il Reims di Diawara. Per gli Aiglons vittoria pesantissima quella contro il PSG al Parco dei Principi, in una giornata in cui i rossoneri hanno saputo approfittare di un avversario distratto dalla Champions per prendersi l’intera posta in palio. Tutto resta apertissimo in zona Europa per una volata che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Porto-Moreirense (venerdì 02 maggio 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni vogliono evitare di arrivare quarti - L’annata del Porto è stata davvero amara: il primo anno successivo all’era di Sergio Conceiçao, ricca di trionfi e titoli, ha portato una lunga serie di amarezze e neanche adesso che la stagione volge al termine, la squadra riesce a trovare un minimo di affidabilità e continuità nelle prestazioni. Dopo un periodo positivo, infatti, è […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

