I pronostici del weekend 3-4 maggio | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, i campionati si avviano alla volata finale: ci sono Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga, Eredivisie e Ligue 1A cavallo tra le semifinali di andata e di ritorno di Champions League, Europa League e Conference League, protagonisti del weekend sono i principali campionati di calcio che si avviano ormai alla conclusione: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1. I pronostici del weekend (3-4 maggio): Serie A e campionati esteri (LaPresse) – IlVeggente.it Tra le principali favorite per la vittoria ci sono Inter e Atalanta in Serie A contro Verona e Monza, il Real Madrid e il Villarreal nella Liga spagnola contro Celta Vigo e Osasuna, il Brentford contro il Manchester United in Premier League.I pronostici sulle altre partiteTra le partite da almeno tre gol complessivi, andate tutte a segno la scorsa settimana, dando un'occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Valladolid-Barcellona di Liga, Borussia Dortmund-Wolfsburg e Gladbach-Hoffenheim di Bundesliga, West Ham-Tottenham di Premier League e PSV-Fortuna Sittard di Eredivisie.

A Città della Scienza la Giornata Mondiale dell’Astronomia nel weekend del 3 e 4 maggio - Città della Scienza mette in campo per il 3-4 maggio un weekend ricco di attività celebrando la Giornata Mondiale dell’Astronomia. Nel corso del weekend del 3-4 maggio, al termine della “Primavera della Scienza” – che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori tra famiglie, sia dall’Italia che dall’estero – Città della Scienza celebra la […] 🔗2anews.it

Ham Kam-Kfum Oslo (venerdì 02 maggio 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - Anticipo del quinto turno di Eliteserien norvegese che vede la sfida salvezza tra l’Ham Kam e il Kfum Oslo. Per la squadra di Michelsen si tratta del quarto campionato consecutivo in massima serie, e già così è una grande impresa per una realtà che non vedeva questa continuità ad alti livelli dai gloriosi anni ’70. I Grønnbuksene sono reduci da 3 KO consecutivi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Palermo-Südtirol (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici - Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate, in particolare per 5-3 contro il Sassuolo in casa e 3-1 contro il Catanzaro in trasferta, il Palermo ha consolidato la propria posizione all’interno della zona playoff e ora non deve distrarsi nelle quattro giornate che mancano alla fine della stagione regolare. Il Südtirol da parte sua domenica […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Schedina Multigoal: opzione casa favorita nel weekend con Borussia e PSV, quota a 12 - Appuntamento con la schedina Multigoal del 3 e 4 maggio. Quattro partite selezionate tra Inghilterra, Germania, Olanda e Portogallo ... 🔗assopoker.com