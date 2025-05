I progressi nelle trattative tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi

Unione europea vuole aumentare gli acquisti di beni e servizi statunitensi per un valore di cinquanta miliardi di euro, così da porre fine alla guerra commerciale tra le due potenze. Secondo Šef?ovi?, Usa e Ue stanno facendo buoni «progressi» in vista di un accordo. Per Bruxelles, la condizione necessaria e sufficiente è una: Washington non deve mantenere i dazi base al dieci per cento sui prodotti europei. Durante il Liberation Day del 2 aprile, Trump aveva annunciato dazi aggiuntivi del venti per cento sui beni provenienti dall’Unione europea. Pochi giorni più tardi, l’8 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente – per novanta giorni, dunque fino all’8 luglio – tutte le tariffe da lui definite «reciproche». 🔗 Linkiesta.it - I «progressi» nelle trattative tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi Maroš Šef?ovi?, commissario europeo per il Commercio, ha detto al Financial Times che l’vuole aumentare gli acquisti di beni e servizi statunitensi per un valore di cinquanta miliardi di euro, così da porre fine alla guerra commerciale tra le due potenze. Secondo Šef?ovi?, Usa e Ue stanno facendo buoni «» in vista di un accordo. Per Bruxelles, la condizione necessaria e sufficiente è una: Washington non deve mantenere ibase al dieci per cento sui prodotti europei. Durante il Liberation Day del 2 aprile, Trump aveva annunciatoaggiuntivi del venti per cento sui beni provenienti dall’. Pochi giorni più tardi, l’8 aprile, il presidente degliha sospeso temporaneamente – per novanta giorni, dunque fino all’8 luglio – tutte le tariffe da lui definite «reciproche». 🔗 Linkiesta.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La posizione dell’Unione europea nelle trattative con Trump sui dazi - Novanta giorni in più per trattare, ma la guerra commerciale è tutt’altro che finita. Nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile, l’Unione europea ha sospeso per tre mesi l’entrata in vigore dei dazi doganali di ritorsione contro gli Stati Uniti, approvati in risposta alle tariffe annunciate a marzo da Donald Trump sulle esportazioni di acciaio e alluminio dell’Ue. I dazi di Bruxelles mirano a colpire ventuno miliardi in prodotti che arrivano annualmente dagli Stati Uniti: acciaio, tabacco, pollame, succo d’arancia, mandorle, yacht e molto altro. 🔗linkiesta.it

«Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca - Davanti ai dazi di Trump, che ha provato in tutti i modi a scongiurare, l’Europa ha paura. Ma se lo scenario tanto temuto si verifica, come tutto lascia pensare, non […] The post «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Un'Europa all'altezza delle sfide. Dialogo per un'Unione Europea più coraggiosa - Un'Europa più coraggiosa e capace di affrontare con forza e determinazione le sfide sia del presente che del futuro. Sarà questo il tema dell'incontro “Un'Europa all'altezza delle sfide. Dialogo per un'Unione Europea più coraggiosa” organizzato da Fratelli d'Italia e in programma mercoledì 17... 🔗trevisotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spiragli commerciali | I «progressi» nelle trattative tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi; Borse con il fiato sospeso per le trattative sui dazi con Cina e Ue, bene Apple e Netflix. Pesa lo scontro ...; Ue, «progressi con la Cina per annullare i dazi sulle e-car»; Colloqui di pace sull’Ucraina, anche l’Ue si è svegliata: “Nessun accordo senza di…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’Unione Europea sta provando a fare tanti nuovi accordi commerciali - Il processo di approvazione degli accordi commerciali è infatti lungo e complesso: devono essere approvati dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dell’Unione e, in alcuni casi, ratificati dai vari ... 🔗ilpost.it

Dazi e commercio: il ruolo dell'Unione europea nelle trattative con gli Usa - la posizione dell’Italia e dell’Unione europea diventa fondamentale. La chiarezza sulle competenze e le responsabilità in materia di trattative commerciali è essenziale per evitare malintesi e ... 🔗notizie.it

L’Europa conferma sostegno all’ucraina per una pace duratura e l’ingresso nell’unione - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen conferma a Roma il sostegno dell’Europa all’Ucraina, sottolineando i progressi verso l’adesione all’Unione europea e l’impegno per una pace ... 🔗gaeta.it