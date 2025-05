I produttori europei e le carte da giocare sui dazi

© Ilmattino.it - I produttori europei e le carte da giocare sui dazi «Grande è la confusione sotto il cielo»: la famosa frase attribuita al ?Grande Timoniere?, Mao Tse Tung (e che alcuni fanno in realtà risalire a Confucio),. 🔗 Ilmattino.it

Approfondimenti da altre fonti

Asset congelati e Big Tech. Le due carte che l’Ue può giocare con Russia e Usa - Quando abbiamo sentito che Donald Trump e Vladimir Putin si erano parlati più di 2 ore per produrre non il cessate il fuoco completo già approvato dall’Ucraina, ma uno ridotto alle sole istallazioni energetiche, abbiamo tutti pensato che il resto della telefonata avesse trattato di Groenlandia e Panama in cambio dell’Ucraina. Infatti, il giorno dopo la Casa Bianca ha confermato che quanto richiesto da Putin fin da prima della negoziazione, tenersi i territori ucraini invasi, era anche parte dell’accordo tra i due. 🔗formiche.net

La Champions e i match europei (Liga, Premier…) si possono giocare negli Stati Uniti. La causa legale è finita - La Champions e i campionati europei negli Stati Uniti? Non ci sono più ostacoli legali, la causa è finita Dopo anni di battaglie legali, l’ipotesi che partite di campionato europee possano svolgersi negli Stati Uniti è più concreta che mai. A essere in prima linea è Relevent Sports il promotore sportivo con sede a New York e guidato da Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, che da tempo cerca di portare negli Usa match ufficiali di alto profilo tra club stranieri. 🔗ilnapolista.it

Tra Nico Paz e Guler: l’Inter accetta di giocare a carte scoperte! - Nico Paz e Arda Guler sono due dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo in estate. I nerazzurri riflettono sulla scelta migliore per il futuro. IL PUNTO – Su Nico Paz e Arda Guler sembra convergere la volontà della dirigenza dell’Inter riguardo il “colpo da 90” da siglare nella finestra estiva di mercato. In entrambi i casi, vi è una compagine di estremo valore ad essere coinvolta: il Real Madrid, proprietario del cartellino del turco e legittimato ad esercitare un’opzione di riacquisto per riportare l’argentino in Spagna. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I produttori europei e le carte da giocare sui dazi; Ecodesign, l’Europa affina la strategia industriale verde: nel piano 2025-30 al centro tessili, materassi e materiali critici; Dazi e Trump, diversificare gli accordi commerciali può aiutare l’Europa?; Piano riarmo? Ecco il gioco delle tre carte con i fondi Ue. 🔗Ne parlano su altre fonti

I produttori europei e le carte da giocare sui dazi - «Grande è la confusione sotto il cielo»: la famosa frase attribuita al “Grande Timoniere”, Mao Tse Tung (e che alcuni fanno in realtà risalire a ... 🔗ilmattino.it

Ecco tutte le carte che l’Europa può giocare al tavolo dei dazi trumpiani - Trump sostiene che l’Europa non abbia le “carte” per rispondere ai suoi dazi e alle sue minacce: ma è davvero così? Oppure Bruxelles può utilizzare una combinazione di deterrenza e ... 🔗msn.com