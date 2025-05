Oasport.it - I possibili avversari di Sinner agli Internazionali d’Italia turno per turno. Incognita Alcaraz

Lunedì 5 maggio andrà in scena a Roma il sorteggio degli2025. Il torneo del Foro Italico sancirà il ritorno nel massimo circuito di Jannik, reduce dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”, che l’ha costretto a stare lontano dai match per tre mesi. C’è grande curiosità su quali saranno le condizioni del n.1 del mondo e tra glinon ci sarà Novak Djokovic.In più saranno da valutare la presenza o meno di Carlos, che non ha preso parte al Masters1000 di Madrid, a causa dei problemi fisici che l’hanno colpito posteriormente all’ATP500 di Barcellona (Spagna). Vi proponiamo iscenari che potrebbero prefigurarsi dinnanzi all’azzurro.GLI SCENARI PER JANNIK(IN EVOLUZIONE)Jannik, numero 1 del seeding, potrà incontrare uno tra Carlos(3) e Taylor Fritz (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev (2). 🔗 Oasport.it