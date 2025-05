I piani personalizzati del Comune per i minori disabili sulla gestione dei fondi consegnata una denuncia in procura

gestione dei fondi per i progetti comunali destinati ai minori con disabilità. Su questo Angela Rizzo, rappresentante del movimento civico “Diritti in Movimento”, ha presentato un esposto alla procura per chiedere chiarimenti. "Tale iniziativa nasce da dubbi relativi alla trasparenza con cui. 🔗 Messinatoday.it - I piani personalizzati del Comune per i minori disabili, sulla gestione dei fondi consegnata una denuncia in procura Ladeiper i progetti comunali destinati aicontà. Su questo Angela Rizzo, rappresentante del movimento civico “Diritti in Movimento”, ha presentato un esposto allaper chiedere chiarimenti. "Tale iniziativa nasce da dubbi relativi alla trasparenza con cui. 🔗 Messinatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Meteo, allerta rossa in Emilia. Bologna, il Comune: «Evacuare piani terra dalle 22». Scuole chiuse da Ravenna a Prato. A Roma allarme piena Tevere - Meteo, confermata la brevità della tregua di oggi al maltempo che da circa una settimana imperversa sulla penisola. Secondo le ultime previsioni, sarà un weekend ancora instabile... 🔗ilmessaggero.it

Violenza e disagio giovanile. Comune, scuole e associazioni. Un’alleanza in aiuto dei minori - Al via un progetto di contrasto e prevenzione della violenza tra i giovani e del disagio giovanile, promosso dall’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni che ha coinvolto i colleghi con deleghe all’Educazione e alle Politiche giovanili Chiara Colombo, alla Cultura Manuela Maffioli e allo Sport Luca Folegani. Al progetto sono invitati a collaborare gli istituti scolastici e le associazioni del terzo settore, culturali, sportive e tutte le realtà che si occupano di minori e disagio minorile. 🔗ilgiorno.it

Mobilità 25/26: vincolati con figli minori di 16 anni possono presentare domanda. Cosa fare in mancanza di scuole esprimibili nel comune di ricongiungimento - I docenti soggetti al vincolo neoassunti o a quello mobilità possono comunque presentare domanda nel caso rientrino in una delle previste deroghe, indicando il comune di ricongiungimento o quello di assistenza. L'articolo Mobilità 25/26: vincolati con figli minori di 16 anni possono presentare domanda. Cosa fare in mancanza di scuole esprimibili nel comune di ricongiungimento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

I piani personalizzati del Comune per i minori disabili, sulla gestione dei fondi consegnata una denuncia in procura; Individuazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche interessate allo sviluppo di un progetto di inclusione sociale per l’assegnazione di voucher sportivi; Grecia, minori stranieri non accompagnati: l’esercito degli invisibili; Progetti per minori soli. 🔗Approfondimenti da altre fonti