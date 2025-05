I Patagarri sulle critiche dopo Palestina Libera | “Non invochiamo la distruzione di Israele macabra è la guerra”

Patagarri hanno affidato a un post su Instagram la risposta alle critiche arrivate da politica e comunità ebraica dopo aver gridato Palestina Libera dal palco del concerto del Primo maggio sulle note di una canzone della tradizione ebraica. 🔗 hanno affidato a un post su Instagram la risposta allearrivate da politica e comunità ebraicaaver gridatodal palco del concerto del Primo maggionote di una canzone della tradizione ebraica. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Patagarri al Concertone, "voci silenziate": la vergogna dopo l'urlo sulla Palestina - Sono stati i Patagarri il telefonatissimo "caso" del Concertone del Primo maggio 2025 a piazza San Giovanni a Roma. David Parenzo, conduttore de L'aria che tira, ha definito la loro esibizione sul paco "raccapricciante", e non certo per il valore musicale della loro proposta. La band milanese ha eseguito Hava Nagila, canzone tradizionale ebraica, terminando però con il grido "Palestina libera!". "Quando abbiamo scoperto la storia di questo brano, che risale al 1917 e che è legata alla legittimazione delle prime comunità ebraiche in Palestina, abbiamo capito che l'unico modo per suonarlo ... 🔗liberoquotidiano.it

Groenlandia, la Danimarca contro gli Usa dopo la visita Vance: “Non apprezziamo i toni delle critiche” - Il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen è intervenuto sulle parole di JD Vance durante la visita della delegazione Usa in Groenlandia L'articolo Groenlandia, la Danimarca contro gli Usa dopo la visita Vance: “Non apprezziamo i toni delle critiche” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

“Questo è bullismo. Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta, è inquietante che il mio corpo venga dissezionato”: lo sfogo di Millie Bobby Brown dopo le critiche per il suo aspetto - “Questo è bullismo. Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna”. È un messaggio forte e chiaro, quello lanciato da Millie Bobby Brown, 20 anni, star di “Stranger Things”, che in un video pubblicato su Instagram ha risposto alle critiche sul suo aspetto fisico e sul suo presunto “invecchiamento“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

I Patagarri sulle critiche dopo Palestina Libera: Non invochiamo la distruzione di Israele, macabra è la guerra; Concerto del Primo Maggio tra omaggi e polemiche: il Papa, ‘Bella Ciao’ e la controversia Patagarri-Palestina; Al Primo maggio i Patagarri usano ‘Hava Nagila’ come canto pro Palestina, il presidente della Comunità ebraica di Roma: «Ignobile»; Chi sono i Patagarri, e perché il loro appello alla Palestina libera ha scatenato un putiferio peggiore del solito. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

I Patagarri sulle critiche dopo Palestina Libera: “Non invochiamo la distruzione di Israele, macabra è la guerra” - I Patagarri hanno affidato a un post su Instagram la risposta alle critiche arrivate da politica e comunità ebraica dopo aver gridato Palestina libera ... 🔗fanpage.it

Chi sono i Patagarri, e perché il loro appello alla "Palestina libera" ha scatenato un putiferio peggiore del solito - Al Concertone del Primo Maggio, la band milanese ha suonato Hava Nagila, un canto tradizionale della cultura ebraica, per veicolare uno slogan pro Pal. Un ... 🔗huffingtonpost.it

Come il Palestina libera dei Patagarri al concerto del Primo maggio sta facendo infuriare Destra e Comunità ebraica - Dopo l'urlo Palestina libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma, i Patagarri sono l'obiettivo delle critiche della Comunità ebraica in Italia ... 🔗fanpage.it