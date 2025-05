I Patagarri difendono il messaggio di pace al Concertone del Primo Maggio

"A chi ha definito la nostra esibizione di ieri macabra rispondiamo che per noi macabro è un mondo nel quale migliaia di bambini vengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Un mondo nel quale chi chiede pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita". I Patagarri, dopo aver gridato ieri dal Palco del Concertone del Primo Maggio a Roma 'Palestina libera' sulle note di una canzone della tradizione ebraica, rispondono così, su Instagram, all'attacco ricevuto dalla Comunità ebraica."Siamo esseri umani che non riescono a stare in silenzio di fronte alla morte e alla distruzione, musicisti che hanno imparato dalla musica a cercare quello che unisce e non quello che divide, a far funzionare un insieme composto da diversità", continua il gruppo. "Abbiamo suonato una canzone della tradizione ebraica, che da tempo fa parte del nostro repertorio e ne fa parte perché noi non siamo mai stati contro una popolazione o l'altra - argomentano I Patagarri -.

