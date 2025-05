I padroni se ne fregano i loro figli non muoiono nei cantieri | l’intervento della madre di Mattia Battistetti

Mattia merita giustizia”. Così, accompagnata da un lunghissimo applauso, Monica Michielin, il cui figlio Mattia Battistetti è morto a 23 anni colpito dal carico di una gru il 29 aprile 2021 in un cantiere di Montebelluna, ha concluso il suo intervento alla celebrazione del Primo Maggio a Bologna promossa da Cgil, Cisl e Uil con lo slogan ‘Uniti per un lavoro sicuro‘.Sul palco, con lei, i segretari bolognesi dei tre sindacati, Michele Bulgarelli per la Cgil, Enrico Bassani per la Cisl e Marcello Borghetti per la Uil, oltre al sindaco della città emiliana, Matteo Lepore.“Per una mamma – ha scandito – è innaturale piangere la morte di un figlio, qualche tempo fa ho visto le foto di Mattia a terra esanime coperte da un lenzuolo giallino e ogni volta che le ricordo perché si sono incise nel mio cuore e nella mia mente come un ferro rovente, piango. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “I padroni se ne fregano, i loro figli non muoiono nei cantieri”: l’intervento della madre di Mattia Battistetti “Questa mattanza quotidiana deve cessare. Nella nostra famiglia c’è una sedia vuota e resterà vuota per sempre.merita giustizia”. Così, accompagnata da un lunghissimo applauso, Monica Michielin, il cuiè morto a 23 anni colpito dal carico di una gru il 29 aprile 2021 in un cantiere di Montebelluna, ha concluso il suo intervento alla celebrazione del Primo Maggio a Bologna promossa da Cgil, Cisl e Uil con lo slogan ‘Uniti per un lavoro sicuro‘.Sul palco, con lei, i segretari bolognesi dei tre sindacati, Michele Bulgarelli per la Cgil, Enrico Bassani per la Cisl e Marcello Borghetti per la Uil, oltre al sindacocittà emiliana, Matteo Lepore.“Per una mamma – ha scandito – è innaturale piangere la morte di uno, qualche tempo fa ho visto le foto dia terra esanime coperte da un lenzuolo giallino e ogni volta che le ricordo perché si sono incise nel mio cuore e nella mia mente come un ferro rovente, piango. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

