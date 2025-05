I nostri dati inviati in Cina | mega multa da 530 milioni dell' Ue a TikTok

Così abbiamo tutti i nostri dati in Cina: maxi multa per TikTok - Maxi multa da 530 milioni di euro per TikTok, per aver violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Ue lasciando che alcuni di questi finissero in Cina. La piattaforma social di proprietà della cinese ByteDance ha già annunciato che presenterà ricorso. Le accuse Secondo la... 🔗today.it

Maxi-multa di 530 milioni per TikTok dall’Irlanda, l’accusa sui dati degli utenti europei «inviati in Cina» - TikTok sarà multata per 530 milioni di euro per aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. La sanzione è stata annunciata dall’autorità per la privacy irlandese, la Commissione per la protezione dei dati (Dpc). Una multa ben superiore alle indiscrezioni di stampa anticipate all’inizio di aprile scorso, quando si parlava di una multa da 500 milioni di euro. Cifra che sarebbe stata comunque la terza più alta di sempre, dopo quella riservata ad Amazon di 746 milioni e e Meta-Faceboook da 1,2 miliardi. 🔗open.online

Ue, maxi-multa da 530 milioni a TikTok per i dati degli utenti europei inviati illegalmente in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha inflitto alla piattaforma social una multa di 530 milioni di euro 🔗repubblica.it

