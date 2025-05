I manifestanti contro l' esternalizzazione a Tolmezzo hanno calciato e sputato sull' auto di Riccardi

auto di Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Salute, è stata presa a calci e sputi dopo la manifestazione di protesta contro l'esternalizzazione dei codici minori a Tolmezzo. È quanto hanno riportato Luigi Cacitti, responsabile locale di Forza Italia, e Dario Zearo, di Fratelli d'Italia. 🔗 Udinetoday.it - I manifestanti contro l'esternalizzazione a Tolmezzo hanno calciato e sputato sull'auto di Riccardi L'di Riccardo, assessore regionale alla Salute, è stata presa a calci e sputi dopo la manifestazione di protestal'dei codici minori a. È quantoriportato Luigi Cacitti, responsabile locale di Forza Italia, e Dario Zearo, di Fratelli d'Italia. 🔗 Udinetoday.it

I manifestanti contro l'esternalizzazione a Tolmezzo hanno calciato e sputato sull'auto di Riccardi; Tolmezzo, la Carnia difende il suo Pronto Soccorso: centinaia in piazza contro l'esternalizzazione; Tolmezzo, la Carnia difende il suo Pronto Soccorso: centinaia in piazza contro l'esternalizzazione; Sputi e calci all’auto di Riccardi dopo l’incontro con i sindaci carnici sul pronto soccorso di Tolmezzo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Centinaia di persone a Tolmezzo contro la privatizzazione della sanità, Riccardi: "Sistema da adeguare" - Per l'assessore regionale non è più possibile ragionare su parametri di 50 anni fa. Delli Quadri (Pd): "Il pronto soccorso di Tolmezzo non ha una sofferenza di personale tale da giustificare l’esterna ... 🔗udinetoday.it

Tolmezzo in piazza contro l’esternalizzazione del pronto soccorso: “No alla privatizzazione” - TOLMEZZO (UDINE) – Cittadini, amministratori e rappresentanti politici si sono ritrovati in piazza a Tolmezzo per esprimere preoccupazione e dissenso rispetto alla proposta di esternalizzazione parzia ... 🔗nordest24.it

sanità in friuli venezia giulia, protesta contro privatizzazione mascherata da esternalizzazioni del personale medico - La sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia è al centro di proteste contro l’esternalizzazione del personale del pronto soccorso di Tolmezzo, con cittadini e politici uniti per difendere un servizio s ... 🔗gaeta.it