I luoghi del Conclave | lo splendore e la storia della Cappella Sistina

Cappella Sistina sotto la volta con gli splendidi affreschi di Michelangelo è la sede tradizionale dell'elezione del Papa fin dal 1492, vent'anni prima che il pittore fiorentino cominciasse a trasformarla con i colori sgargianti del soffitto e il terribile Giudizio Universale sulla parete di fondo. La Cappella fa parte del percorso di visita dei Musei Vaticani, ma nei giorni del Conclave l'accesso è ovviamente interdetto a tutti. Questo luogo ricco di turismo e di storia, gioiello dell'arte romana, è merito dell'intuizione di Papa Giulio II Farnese che volle trasformare l'intera residenza. Negli appartamenti vaticani hanno vissuto ormai 266 Papi; il primo eletto qui fu il celebre Alessandro VI, ricorda la storica dell'arte Francesca Parrilla. "Il primo Conclave nella Cappella Sistina ha luogo nel 1492, in corrispondenza dell'elezione di papa Alessandro VI Borgia."

