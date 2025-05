I libri scelti da Internazionale

Internazionale.it - I libri scelti da Internazionale Da Un attimo prima della fine di Emiliano Monge a Madelaine prima dell’alba di Sandrine Collette. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗 Internazionale.it

Cosa riportano altre fonti

I libri scelti da Internazionale - Da Sundown, yellow moon di Larry Watson a Vanishing world di Sayaka Murata. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗internazionale.it

I libri scelti da Internazionale - Da La fortuna dei Beede di Suzan-Lori Parks a Città fantasma di Kevin Chen. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗internazionale.it

I libri scelti da Internazionale - Da Pathemata. O, la storia della mia bocca di Maggie Nelson a L’insieme delle parti di Ivan Vladislavi?. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗internazionale.it

Su questo argomento da altre fonti

L’incredibile storia del ladro di libri - Vincenzo Latronico; Scelti i cinque finalisti della XV edizione del Premio Lattes Grinzane; Luci sui Festival, al Salone Internazionale del Libro protagonisti 50 festival; Ecco i 10 migliori libri del 2024 per il New York Times. E quelli tradotti in Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giornata internazionale del jazz, romanzi e saggi da leggere per saperne di più - Si celebra oggi, 30 aprile, la ricorrenza UNESCO dedicata al ruolo fondamentale del jazz nel creare ponti tra mondi diversi. Dalle atmosfere di "On the road" di Kerouac all'autobiografia di Miles Davi ... 🔗msn.com

Libri belli per la Giornata Internazionale del Libro, 23 aprile - Da qualche anno scrivo articoli in occasione di questa Giornata: ho ricordato dove, come e quando è nata, ho descritto alcune tradizioni gentili, come l’omaggio di una rosa alle lettrici, e così via… ... 🔗ladigetto.it

Libri: Cosimo Ridolfi, Scritti Scelti - Il volume di ‘Scritti scelti’ di Cosimo Ridolfi rappresenta il primo testo antologico, prodotto nel nostro paese relativamente all’illustre scienziato, banchiere ed economista (1794-1865 ... 🔗nove.firenze.it