I furti d' auto nel Foggiano emergenza nazionale | scatta la petizione su come contrastare il crimine

furti d'auto finisce in una petizione lanciata su Change.org e indirizzata alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La recrudescenza criminale del triste fenomeno, più esteso nelle città di Foggia, Cerignola e San Severo, con colpi effettuati a qualsiasi ora del giorno in aree.

Sorpreso con droga e strumenti per furti d'auto: arrestato - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 33enne di Catania, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre a un dispositivo elettronico per furti d’auto. L’operazione si è svolta nel... 🔗cataniatoday.it

Aggressione e rapina a studenti, Saronno fa paura; furti in casa a Caronno, caccia all’auto grigia - La notizia di apertura del nuovo numero del Notiziario viene da Saronno e riguarda ancora aggressioni e rapine a studenti: un quadro preoccupante dei rischi della città. Intanto a Saronno, dopo la crisi, è arrivato il commissario prefettizio A Caronno Pertusella, furti in paese: adesso è caccia a un’auto grigia Ceriano Laghetto, addio calcio, a [...] 🔗ilnotiziario.net

Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio - Due rocamboleschi incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali... 🔗foggiatoday.it

DIRETTA Foggia, furto d’auto sotto gli occhi del proprietario: riprende i ladri dal balcone mentre portano via l’Audi - FOGGIA – Furto d’auto in piena notte a Foggia, ripreso in diretta dal proprietario e subito diventato virale sui social. Nella notte tra il 1° e il 2 maggio, una coppia, affacciata dal proprio balcone ... 🔗statoquotidiano.it

Bari, gli rubano l’auto e la smontano nel Foggiano: “Ora sconsiglio a tutti di venire in Puglia”, la beffa tra spese e risarcimento negato - Oltre al danno del furto, il proprietario deve affrontare spese extra per demolizione e deposito, mentre la compagnia offre un rimborso inferiore al valore assicurato. Il furto a Bari e il ritrovament ... 🔗msn.com

Foggia, il furto del Suv «in diretta»: rubano l'auto sotto gli occhi del proprietario, il video diventa virale - FOGGIA - «Pronto? Mi stanno rubando la macchina!»: è la voce disperata del proprietario di un'Audi SQ5, al telefono con le forze dell'ordine, mentre denuncia impotente il furto della sua auto, a Foggi ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it