I Fantastici 4 | Gli Inizi | Le Card Personalizzate dei protagonisti

Fantastici 4: Gli Inizi, il prossimo film MCU in arrivo.Nel nuovo aggiornamento proveniente dalla campagna promozionale promossa dai Marvel Studios, infatti, sono state rilasciate le speciali Card Personalizzate, ognuna di essa dedicata ad una dei protagonisti del film. Oltre ad una Card Speciale ed una dedicata H.E.R.B.I.E., infatti i protagonisti delle Card Personalizzate sono Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn).Il nuovo film dedicato ai mitici Fantastici 4 sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 luglio 2025.I Fantastici 4: Gli Inizi Le Card PersonalizzateI Fantastici 4: Gli Inizi Cosa SappiamoI Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. 🔗 Universalmovies.it - I Fantastici 4: Gli Inizi | Le Card Personalizzate dei protagonisti Con Thunderbolts* ora in sala i Marvel Studios stanno già pensando a I4: Gli, il prossimo film MCU in arrivo.Nel nuovo aggiornamento proveniente dalla campagna promozionale promossa dai Marvel Studios, infatti, sono state rilasciate le speciali, ognuna di essa dedicata ad una deidel film. Oltre ad unaSpeciale ed una dedicata H.E.R.B.I.E., infatti idellesono Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn).Il nuovo film dedicato ai mitici4 sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 luglio 2025.I4: GliLe4: GliCosa SappiamoI4: Gliè diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. 🔗 Universalmovies.it

Ne parlano su altre fonti

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha elettrizzato il pubblico del CinemaCon. Durante la presentazione dei Marvel Studios alla convention annuale dedicata agli esercenti di Las Vegas, il capo della divisione Kevin Feige ha inviato un messaggio video dal set di Avengers: Doomsday, esaltando un’ampia panoramica della grande introduzione sul mercato dei quattro titolari. 🔗cinefilos.it

I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo poster ufficiale - In occasione 4 aprile (4/4), i Marvel Studios hanno svelato il nuovo poster de I Fantastici 4: Gli Inizi. Eccolo: Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. 🔗nerdpool.it

3 personaggi Marvel che potrebbero apparire in I Fantastici Quattro – Gli inizi - I Fantastici Quattro – Gli inizi introdurrà la Prima Famiglia Marvel nell’MCU. L’attesissimo blockbuster estivo si svolgerà in una linea temporale alternativa all’interno dell’MCU, il che significa che le cose appariranno diverse da quelle a cui i fan sono abituati. Reed, Sue, Johnny e Ben vivranno gli eventi più importanti delle loro vite in un mondo in cui gli Avengers non si sono mai riuniti, non c’è Capitan America e altri eroi sono degli sconosciuti. 🔗metropolitanmagazine.it

Cosa riportano altre fonti

I Fantastici 4: Gli Inizi | Card Personalizzate dal film; “I Fantastici 4: Gli Inizi”, il nuovo trailer del film Marvel Studio; The Fantastic Four: First Steps, Paul Mescal è mai stato contattato per interpretare la Torcia Umana?; Pedro Pascal ritrova Oscar Isaac: la foto dell'abbraccio tra le due star conquista il web. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fantastici 4 Gli Inizi, svelata la timeline: da quanti anni sono nati i F4 nel loro mondo? - I Marvel Studios hanno svelato ufficialmente da quanto tempo i Fantastici 4 sono operativi nel loro mondo alternativo. 🔗cinema.everyeye.it

I Fantastici 4: Gli inizi, il nuovo poster ufficiale del film - Svelato il nuovo poster ufficiale di I Fantastici 4: Gli inizi, il primo film della Fase Sei del Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo poster ufficiale di I ... 🔗cinematographe.it

I Fantastici 4 Gli Inizi MCU: attori, uscita e streaming - uscita e streaming del film in arrivo nell’MCU Cosa sappiamo del film I Fantastici 4 Gli Inizi, che introduce all’MCU: news su uscita, cast, anticipazioni sulla trama e streaming. Durante il San Diego ... 🔗daninseries.it