I due viaggi in moto si trasformano in drammi | morti Roberto e Dario

Primo Maggio drammatico. Due motociclisti hanno perso la vita in due incidenti fuori regione. Uno a Ravenna - dove è morto un 67enne -, uno a Pieve Santo Stefano, lungo la E45, dove è morto un 60enne. A Ravenna, lungo la Romea, è morto Roberto Fiorucci, 67enne di Città di Castello.

