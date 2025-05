I cittadini promuovono i servizi bibliotecari del Comune

Firenze, 2 maggio 2025 - L'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti delle Biblioteche Comunali Fiorentine, svolta lo scorso ottobre, ha restituito risultati estremamente positivi. Dalle risposte al questionario da parte degli iscritti al sistema bibliotecario, infatti, rispetto al 2023 si registra un aumento generale delle valutazioni positive, con un giudizio complessivo molto alto: il 90,8% degli utenti si dichiara soddisfatto dei servizi offerti. "La grande maggioranza degli utenti – dichiara l'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini - ha evidenziato la competenza, la professionalità e la cortesia del personale, che ringrazio di cuore da parte dell'amministrazione, oltre a una crescente soddisfazione per i servizi di prestito locale e interbibliotecario. Inoltre, l'indagine registra un aumento del livello di soddisfazione per le singole biblioteche.

