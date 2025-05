I Cesaroni – Il ritorno l’omaggio di Claudio Amendola ad Antonello Fassari sul set

Cesaroni – Il ritorno non è soltanto una nuova stagione, è il risveglio di un sentimento collettivo, un abbraccio tra passato e presente. È Claudio Amendola che torna a indossare i panni ruvidi e sinceri di Giulio Cesaroni, ma soprattutto è il suo modo di salutare chi non c’è più, Antonello Fassari, il fratello burbero e tenero, il cuore silenzioso della serie. E sul ciak del nuovo set, una scritta che basta a far tremare le ginocchia ai fan di lunga data: “Ciao Antonello”.I Cesaroni, l’omaggio ad Antonello FassariIl ritorno de I Cesaroni è un evento che va ben oltre la fiction. È un gesto affettuoso verso un pubblico che ha amato quei personaggi come fossero parte della propria famiglia. Quello che ci aspetta è un viaggio tra nostalgia e novità che non sono state ancora rivelate, con il chiaro intento di creare attesa. 🔗 Dilei.it - I Cesaroni – Il ritorno, l’omaggio di Claudio Amendola ad Antonello Fassari sul set Roma, Garbatella, quel cortile che sa di Cesanese e battute taglienti. I– Ilnon è soltanto una nuova stagione, è il risveglio di un sentimento collettivo, un abbraccio tra passato e presente. Èche torna a indossare i panni ruvidi e sinceri di Giulio, ma soprattutto è il suo modo di salutare chi non c’è più,, il fratello burbero e tenero, il cuore silenzioso della serie. E sul ciak del nuovo set, una scritta che basta a far tremare le ginocchia ai fan di lunga data: “Ciao”.IadIlde Iè un evento che va ben oltre la fiction. È un gesto affettuoso verso un pubblico che ha amato quei personaggi come fossero parte della propria famiglia. Quello che ci aspetta è un viaggio tra nostalgia e novità che non sono state ancora rivelate, con il chiaro intento di creare attesa. 🔗 Dilei.it

