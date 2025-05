I cardinali tornano al lavoro in vista del Conclave

Tgcom24.mediaset.it - I cardinali tornano al lavoro in vista del Conclave Dopo la pausa del 1 maggio, prezioso momento di riflessione e confronti più ristretti per conoscersi meglio e arrivare pronti a mercoledì prossimo. Si affrontano i temi più importanti della Chiesa, della fede, della situazione internazionale così delicata. "Stiamo ascoltandoci tra di noi", spiegano i porporati, arrivati da 71 paesi del mondo, con testimonianze e spunti di riflessione diversi. Sono certi, molti di loro, si riuscire al più presto a concordare su un nome unico, per scegliere il 267esimo Papa. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista del Genoa, tegola Sommer e altri 2 a rischio forfait - di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di allenamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal KO rimediato contro al Juve. 🔗internews24.com

Grande Fratello, Pamela, Ilaria ed Eleonora tornano alla vita reale: che lavoro fanno le Non è la Rai? - Le tre ex ragazze di Non è la Rai, dopo la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello, sono state ospiti di Silvia Toffanin. Ecco cosa hanno raccontato, tra presente e futuro lavorativo. Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere sono state concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Il reality si concluderà questa sera, dopo ben sei mesi di messa in onda. In attesa di scoprire chi si aggiudicherà questa edizione, il trio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. 🔗movieplayer.it

Trump e l’Italia: le tre condizioni degli Usa per ridurre i dazi. Giorgia Meloni al lavoro in vista del viaggio a Washington - RETROSCENA ESCLUSIVO - Pressioni su Meloni: più fondi alla NATO, stop alla Cina e acquisti di petrolio e armi americani. Le richieste della Casa Bianca alla vigilia del viaggio di Giorgia Meloni a Washington Dietro le quinte della diplomazia transatlantica in vista del viaggio di Giorgia Meloni a Washington si muov 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

I cardinali tornano al lavoro in vista del Conclave; Nuova riunione dei cardinali, Becciu: non entrerò in conclave; Santa Marta e le stanze dei cardinali: al conclave i conti non tornano; ?? Chi è il sacerdote bresciano che celebrerà il funerale di Papa Francesco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Niente Congregazioni, il tempo libero dei cardinali tra mare, jogging e riunioni riservate - Il Primo maggio nessun impegno al mattino, poi nel pomeriggio la quinta messa dei novendiali. E i porporati approfittano per riposarsi o organizzarsi in vista ... 🔗repubblica.it

Riflessioni sul lavoro e la fede: il messaggio dei cardinali - Il 1 maggio, giorno dedicato ai lavoratori, ha offerto ai cardinali un’importante occasione di riflessione. Durante la messa dei Novendiali, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez ha ... 🔗notizie.it

Conclave, cardinali tornano a riunirsi: oggi sarà decisa la data - Conto alla rovescia per l'ingresso dei cardinali in Cappella Sistina per eleggere il successore di Papa Francesco. Oggi i cardinali si riuniranno di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la ... 🔗adnkronos.com