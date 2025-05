I cardinali cercano il nome Intervista inedita di Francesco | No alla Chiesa dei soldi

cardinali si sono ritrovati per una nuova congregazione. "Erano presenti oltre 180 cardinali, di questi più di 120 elettori. Sono intervenuti 25 cardinali", ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha specificato che "per quanto riguarda la discussione si sono trattati temi come l'evangelizzazione come centro del pontificato di Papa Francesco, le Chiese dell'Oriente e le loro sofferenze e testimonianze, la comunicazione del Vangelo. Si è toccato inoltre il tema della controtestimonianza con riferimento agli abusi e agli scandali finanziari. 🔗 Iltempo.it - I cardinali cercano "il nome". Intervista inedita di Francesco: "No alla Chiesa dei soldi" È stato issato sul tetto della Cappella Sistina, in Vaticano, il comignolo da cui uscirà la fumata bianca che annuncerà al mondo l'elezione del nuovo Papa. È un altro passo di avvicinamento verso l'inizio del Conclave, fissato per mercoledì 7 maggio. Dopo una giornata di riflessione e preghiera, isi sono ritrovati per una nuova congregazione. "Erano presenti oltre 180, di questi più di 120 elettori. Sono intervenuti 25", ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha specificato che "per quanto riguarda la discussione si sono trattati temi come l'evangelizzazione come centro del pontificato di Papa, le Chiese dell'Oriente e le loro sofferenze e testimonianze, la comunicazione del Vangelo. Si è toccato inoltre il tema della controtestimonianza con riferimento agli abusi e agli scandali finanziari. 🔗 Iltempo.it

“Voteremo lui”. Conclave, quaranta cardinali pronti a schierarsi: il nome per il dopo Francesco - A Roma, lunedì 28 aprile, i cardinali si sono ritrovati per una nuova riunione della congregazione generale, un passaggio decisivo che potrebbe sancire la data di inizio del prossimo conclave. L’assemblea si tiene in un clima di grande attesa, dopo la scomparsa di papa Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso all’età di 88 anni. In teoria, il collegio degli elettori avrebbe dovuto contare 135 cardinali aventi diritto di voto, ma a causa delle defezioni per motivi di salute dello spagnolo Antonio Cañizares e dell’arcivescovo emerito di Sarajevo, Vinko Pulji?, il numero si è ridotto a 133. 🔗caffeinamagazine.it

Dopo Francesco, i cardinali italiani cercano il riscatto con Parolin - Nel momento di maggior debolezza, almeno sul piano numerico, assisteremo alla “rivincita” degli italiani nel prossimo Conclave? Con 17 elettori (18 se si comprende anche Angelo Becciu), il pattuglione dei cardinali italiani, benché assottigliatosi durante il pontificato di Francesco, resta il gruppo nazionale più forte fra i 135 grandi elettori che entreranno nella cappella Sistina per eleggere il futuro pontefice. 🔗lettera43.it

