I cantanti del Festival di Sanremo e la sostenibilità | un podcast su RaiPlaySound

sostenibilità – Saremo il futuro” ed esplora il legame tra la musica di Sanremo e i temi dello sviluppo sostenibile: è il podcast condotto dalla critica musicale Elisabetta Malantrucco, le cui puntate sono diffuse sulla piattaforma RaiPlaySound e rilanciate sui canali ASviS. Il programma contiene brevi interviste da parte di “piccoli cronisti” ad alcuni cantanti del Festival di Sanremo 2025 per approfondire il loro legame con la sostenibilità, partendo dalle canzoni e arrivando alle azioni quotidiane. A seguire, un dialogo tra esperti “senior” del settore musicale e rappresentanti della rete ASviS, che si confrontano di volta in volta su temi cruciali per lo sviluppo sostenibile: pace, migrazioni, ambiente, lavoro e generazioni.L’obiettivo è duplice: da un lato ripercorrere i testi e gli episodi sanremesi legati a questi argomenti e, dall’altro, capire cosa stiamo facendo oggi in Italia concretamente a livello musicale, e non solo, per un futuro più sostenibile. 🔗 Si chiama “Note di– Saremo il futuro” ed esplora il legame tra la musica die i temi dello sviluppo sostenibile: è ilcondotto dalla critica musicale Elisabetta Malantrucco, le cui puntate sono diffuse sulla piattaformae rilanciate sui canali ASviS. Il programma contiene brevi interviste da parte di “piccoli cronisti” ad alcunideldi2025 per approfondire il loro legame con la, partendo dalle canzoni e arrivando alle azioni quotidiane. A seguire, un dialogo tra esperti “senior” del settore musicale e rappresentanti della rete ASviS, che si confrontano di volta in volta su temi cruciali per lo sviluppo sostenibile: pace, migrazioni, ambiente, lavoro e generazioni.L’obiettivo è duplice: da un lato ripercorrere i testi e gli episodi sanremesi legati a questi argomenti e, dall’altro, capire cosa stiamo facendo oggi in Italia concretamente a livello musicale, e non solo, per un futuro più sostenibile. 🔗 Ildenaro.it

