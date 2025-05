I Benvegnù | Ci hanno rubato gli strumenti aiutateci a trovarli

(Adnkronos) – "Ieri sera, dopo il concertone del Primo maggio a Roma, dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo a denuncia formale, ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo anche nell'aiuto di tutti voi. A . 🔗 Periodicodaily.com

