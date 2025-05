Hygge Book Sunday una domenica di relax e libri

Hygge Sunday è tutto questo: uno spazio aperto, accogliente e. 🔗 Veronasera.it - Hygge Book Sunday, una domenica di relax e libri Hai bisogno di staccare, ma davvero? Lascia fuori la frenesia e regalati un pomeriggio lento, gratuito e senza pressioni, fatto di silenzi condivisi, letture ispiranti, scambi tra lettori e una pratica di rilassamento profondo.è tutto questo: uno spazio aperto, accogliente e. 🔗 Veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terni, situazione rider dopo l’incidente di domenica: “Emergenza che stiamo seguendo” - Dopo l’incidente di domenica sera, resta sempre d’attualità l’argomento per quanto riguarda i rider. A intervenire in merito, l’assessore del Comune di Terni Sergio Cardinali: “"Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro che questa volta ha coinvolto un rider in un sinistro stradale - ha dichiarato -... 🔗ternitoday.it

Eventi a Napoli da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 - Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI Appuntamenti Palazzo […] 🔗2anews.it

Domenica delle Palme 2025: quando è la benedizione dell’ulivo a Bologna - Bologna, 10 aprile 2025 – Sabato 12, alle 20.30, l’arcivescovo Matteo Zuppi benedirà i rami d’ulivo dal sagrato di San Petronio in piazza Maggiore da dove guiderà la processione verso la Cattedrale di San Pietro in via Indipendenza 7. Qui il porporato presiederà la veglia diocesana delle Palme con i giovani. Tema della veglia la “Speranza che rigenera” e sarà animata dal coro diocesano. A precedere la benedizione e la processionale, alle 19. 🔗ilrestodelcarlino.it