Huijsen via dal Bournemouth? Iraola mette le cose in chiaro con un annuncio che coinvolge anche lo juventino Kelly! Le parole

Huijsen lascerà il Bournemouth a fine stagione? L’allenatore Iraola annuncia una novità alquanto inaspettata: coinvolto anche lo juventino Kelly!Dean Huijsen seguirà le orme di Lloyd Kelly nel percorso d’allontanamento dal Bournemouth? A questa domanda ha risposto Andoni Iraola. Ecco le parole dell’allenatore della squadra inglese sul futuro dell’ex difensore bianconero e sull’attuale centrale della Juve.parole – «Non credo che il prossimo mercato sia diverso dagli anni precedenti. Ci è successa la stessa cosa la scorsa stagione. Non sapevamo cosa sarebbe successo ad alcuni giocatori. Abbiamo perso Lloyd Kelly e poi Dom Solanke e li abbiamo sostituiti. Non sappiamo davvero cosa succederà in estate, siamo ancora concentrati su altro, ma al momento tutti i giocatori sono nostri e, se non succede nulla, continueranno ad esserlo anche la prossima stagione». 🔗 Juventusnews24.com - Huijsen via dal Bournemouth? Iraola mette le cose in chiaro con un annuncio che coinvolge anche lo juventino Kelly! Le parole lascerà ila fine stagione? L’allenatoreannuncia una novità alquanto inaspettata: coinvoltolo!Deanseguirà le orme di Lloydnel percorso d’allontanamento dal? A questa domanda ha risposto Andoni. Ecco ledell’allenatore della squadra inglese sul futuro dell’ex difensore bianconero e sull’attuale centrale della Juve.– «Non credo che il prossimo mercato sia diverso dagli anni precedenti. Ci è successa la stessa cosa la scorsa stagione. Non sapevamo cosa sarebbe successo ad alcuni giocatori. Abbiamo perso Lloyde poi Dom Solanke e li abbiamo sostituiti. Non sappiamo davvero cosa succederà in estate, siamo ancora concentrati su altro, ma al momento tutti i giocatori sono nostri e, se non succede nulla, continueranno ad esserlola prossima stagione». 🔗 Juventusnews24.com

