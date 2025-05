Ho seguito il consiglio della mia nipotina ma perde 200 mila euro | Davide in lacrime ad Affari Tuoi

Davide, concorrente di “Affari Tuoi” andato in onda mercoledì 30 aprile, viene da Riccione e di lavoro consegna piadine e cascioni. Fa anche il macellaio durante l’inverno. Sul palco del programma condotto da Stefano De Martino c’è anche Giorgia, la sua compagna, conosciuta durante uno scrutinio elettorale: “Mi ha rapito il cuore e gli occhi”, ha detto Davide, emozionato.Il gioco inizia con un colpo fortunato: solo 20 euro nel primo pacco. Ma dura poco. Nei giri successivi, se ne vanno i 30mila e i 300mila euro. Davide sceglie il pacco della Sardegna, legato ai suoi ricordi lavorativi in Costa Smeralda: dentro ci sono 20mila euro. Poi pescano pacchi da 5mila, 1 euro, 50 euro, 10 euro e 10mila. Il Dottore offre prima 27mila euro, poi 32mila: rifiutati entrambi. “Noi ci crediamo“, dice sicuro il concorrente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Ho seguito il consiglio della mia nipotina” ma perde 200 mila euro: Davide in lacrime ad “Affari Tuoi” , concorrente di “” andato in onda mercoledì 30 aprile, viene da Riccione e di lavoro consegna piadine e cascioni. Fa anche il macellaio durante l’inverno. Sul palco del programma condotto da Stefano De Martino c’è anche Giorgia, la sua compagna, conosciuta durante uno scrutinio elettorale: “Mi ha rapito il cuore e gli occhi”, ha detto, emozionato.Il gioco inizia con un colpo fortunato: solo 20nel primo pacco. Ma dura poco. Nei giri successivi, se ne vanno i 30e i 300sceglie il paccoSardegna, legato ai suoi ricordi lavorativi in Costa Smeralda: dentro ci sono 20. Poi pescano pacchi da 5, 1, 50, 10e 10. Il Dottore offre prima 27, poi 32: rifiutati entrambi. “Noi ci crediamo“, dice sicuro il concorrente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

