Deborah Cobb aveva 19 anni e si trovava con alcuni amici sulla spiaggia di Westport, nello stato di Washington, per godersi una giornata in riva all’oceano. Da bambina era stata una ginnasta appassionata, sempre pronta a fare salti mortali ed evoluzioni. Anche crescendo, l’abitudine di fare qualche ruota negli spazi aperti le era rimasta. Quel giorno, sulla sabbia piatta e soffice della spiaggia, “non ho potuto resistere”. Ne fece 13 di fila, crollando poi a terra tra le risate. Un’amica corse ad aiutarla ad alzarsi, ridendo anche lei. Ma in quel momento, sopraffatta dalle vertigini, la ragazza notò qualcosa di strano: “Non riuscivo a vedere la faccia della mia amica. Era una sfocatura arancione”. La visione periferica sembrava normale, ma al centro, dove metteva a fuoco, i dettagli svanivano in quella macchia colorata. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto 13 ruote di fila in spiaggia, quando mi sono rialzata avevo perso la vista. Non vedevo più la faccia della mia amica”: la storia di Deborah Cobb Era un fresco pomeriggio di maggio del 2002.aveva 19 anni e si trovava con alcuni amici sulladi Westport, nello stato di Washington, per godersi una giornata in riva all’oceano. Da bambina era stata una ginnasta appassionata, sempre pronta a fare salti mortali ed evoluzioni. Anche crescendo, l’abitudine di fare qualche ruota negli spazi aperti le era rimasta. Quel giorno, sulla sabbia piatta e soffice, “non ho potuto resistere”. Ne fece 13 di, crollando poi a terra tra le risate. Un’corse ad aiutarla ad alzarsi, ridendo anche lei. Ma in quel momento, sopraffatta dalle vertigini, la ragazza notò qualcosa di strano: “Non riuscivo a vedere lamia. Era una sfocatura arancione”. La visione periferica sembrava normale, ma al centro, dove metteva a fuoco, i dettagli svanivano in quella macchia colorata. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

«Ho fatto 13 ruote in fila in spiaggia e sono crollata. Quando mi sono alzata, ero cieca», il dramma di Deborah - Doveva essere un pomeriggio spensierato. Un gruppo di amici, una spiaggia sulla costa di Washington e la voglia di giocare come da bambini. Era maggio del ...