Ho attraversato la foresta spettrale della depressione mi sono fatta ricoverare per uscirne Fazio? Sembra un prete ma non è colpa sua… | parla Ornella Vanoni

Gli amori, la depressione, le droghe e l'erotismo all'epoca della storia con Strehler, i rimpianti, l'idiosincrasia per L'appuntamento, la sua canzone cult che detesta. È una Ornella Vanoni appassionata e magnetica quella che si racconta al Corriere della Sera alla vigilia dell'uscita il 6 maggio del suo nuovo libro, Vincente o perdente (La Nave di Teseo), il ritratto scritto con Pacifico. Una vita presa a morsi, sempre, che si può riassumere in una frase: "Tra un passo indietro prudente e un salto nel vuoto io sempre saltato".L'AMORE CON STREHLER, L'EROTISMO E LE DROGHEUno dei suoi grandi amori è stato Giorgio Strehler, leggendario regista e confondatore del Piccolo Teatro di Milano, che di lei diceva non fosse fatta per il palco. "Lui lo diceva un po' per spronarmi, certo, ma un po' anche perché lo pensava, e non senza ragione.

