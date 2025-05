Ho amato e supportato Aaron come mio figlio e ora amo e supporto Airyn come mia figlia

figlia Airyn, 29 anni, che si è dichiarata donna transgender. «Ho amato e supportato Aaron come mio figlio, e ora amo e supporto Airyn come mia figlia. Non so quale sia il grande problema, amo tutti i miei figli», ha dichiarato in un comunicato diffuso da Deadline. Airyn è nata dall'unione tra l'attore e l'attrice Toukie Smith. A Robert De Niro verrà consegnata la Palma d'oro onoraria a Cannes 2025 X Leggi anche › Vivian, la figlia trans di Elon Musk, scappa dagli Stati Uniti di Trump › Gabriele Paolini e il percorso di transizione: «Il mio corpo di uomo non mi appartiene più» Robert De Niro e la figlia transgendere: «Non vedo il problema»In un'intervista a Them, Airyn ha parlato della sua transizione, iniziata con la terapia ormonale a novembre 2024.

