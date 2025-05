Hiv e Aids in Italia oltre 2 300 nuove diagnosi nel 2023 Perché rischiamo di perdere la sfida

Aids 2024 pubblicato dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il numero di nuove diagnosi di HIV in Europa è aumentato nel 2023.Dall’inizio della diffusione massiccia del virus HIVAids nei primi anni Ottanta, nei 53 Paesi che compongono la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono state diagnosticate più di 2,6 milioni di persone con l’infezione da HIV. Secondo il rapporto, nel 2023 ci sono state 113 mila nuove diagnosi di HIV in 47 Paesi europei, con un aumento del 2,4 per cento rispetto al 2022. 🔗 Quifinanza.it - Hiv e Aids, in Italia oltre 2.300 nuove diagnosi nel 2023. Perché rischiamo di perdere la sfida I numeri non mentono. E mostrano chiaramente come l’obiettivo di andare verso il controllo dell’infezione da HIV sia ancora lontano da raggiungere. Pensate: stando al rapporto di sorveglianza sull’HIV2024 pubblicato dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il numero didi HIV in Europa è aumentato nel.Dall’inizio della diffusione massiccia del virus HIVnei primi anni Ottanta, nei 53 Paesi che compongono la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono state diagnosticate più di 2,6 milioni di persone con l’infezione da HIV. Secondo il rapporto, nelci sono state 113 miladi HIV in 47 Paesi europei, con un aumento del 2,4 per cento rispetto al 2022. 🔗 Quifinanza.it

Aids, Antinori (Spallanzani): “In Italia 2mila casi di Hiv l’anno, 140mila con infezione” - (Adnkronos) – "Ogni anno in Italia, secondo i dati di sorveglianza dell'Iss, sono poco più di 2mila le nuove diagnosi di Hiv a fronte dei 140mila che vivono con l'infezione. A questo numero, già molto elevato, si aggiunge una stima non precisa delle persone potenzialmente a rischio, circa 100mila che necessitano di una serie di […] L'articolo Aids, Antinori (Spallanzani): “In Italia 2mila casi di Hiv l’anno, 140mila con infezione” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Hiv, confermata l’elevata persistenza di terapie e Prep ‘long acting’: un’iniezione ogni due mesi può essere sufficiente - In questo modo aumentano aderenza e persistenza, si riduce lo stigma, si raggiungono le popolazioni più complesse ... 🔗dire.it

Aids, infettivologo Cascio: “Tardive 60% diagnosi Hiv, in 4 su 10 già sintomi malattia” - (Adnkronos) - "Il 60% delle nuove diagnosi di Hiv è fatto tardivamente, ovvero in persone che hanno un numero di Cd4 inferiore a 350 o i cosiddetti ... 🔗tuobenessere.it

Basta un’iniezione ogni 2 mesi per contrastare l’Hiv: la conferma dagli Usa. “Riduce del 100% il rischio di contagio” - Stop alle pillole quotidiane, dimostrata l’efficacia della terapia ‘long acting’. I dati resi noti al Croi di San Francisco. Approvata da Ema, ma in Italia non è rimborsabile: è somministrata solo all ... 🔗msn.com