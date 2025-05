Hey Joe su Sky | la Napoli degli anni ’70 tra Base Nato e malavita sullo sfondo del dramma bellico

Napoli : un veterano americano, che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda guerra mondiale, torna a Napoli all’inizio degli anni 70 per riprendersi il figlio, ma scopre che fa il contrabbandiere ed ha vissuto con un altro padre, che è un boss della malavita. Il film è ambientato nel 1971, a Napoli c’è la Base Nato, la presenza degli Americani è ancora numerosa e la città vive di contrabbando e prostituzione. 🔗 Hey JOE, il nuovo film di Claudio Giovannesi con James Franco, arriva in prima tv domenica 4 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Hey joe è un film sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia raccontato attraverso la relazione tra un padre e un figlio; è una storia realmente accaduta, diventata leggenda nei Quartieri Spagnoli di: un veterano americano, che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda guerra mondiale, torna aall’inizio70 per riprendersi il figlio, ma scopre che fa il contrabbandiere ed ha vissuto con un altro padre, che è un boss della. Il film è ambientato nel 1971, ac’è la, la presenzaAmericani è ancora numerosa e la città vive di contrabbando e prostituzione. 🔗 Ildenaro.it

