Hellas Verona in 25 convocati contro l’Inter | due i recuperi

Hellas Verona in programma domani a Milano contro l’Inter. Il club gialloblu ha rilasciato nella giornata di oggi i nomi dei convocati. TRASFERTA – In vista della trasferta a Milano di domani sera, Paolo Zanetti ha rilasciato la lista dei 25 calciatori che andranno a San Siro per la gara tra Inter e Hellas Verona. Il tecnico degli scaligeri, per la partita di sabato alle ore 20:45, ha recuperato sia Tchatchoua in difesa che Tengstedt in attacco. Nel frattempo però, resta ai box dell’infermeria Faraoni che non prenderà parte alla gara al Meazza.Inter-Hellas Verona, i convocati di ZanettiNOMI – Questi i venticinque convocati di Paolo Zanetti:Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.Difensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Luan Patrick, Bradaric, Slotsager, Tchatchoua. 🔗 Inter-news.it - Hellas Verona, in 25 convocati contro l’Inter: due i recuperi Trasferta delicata per l’in programma domani a Milano. Il club gialloblu ha rilasciato nella giornata di oggi i nomi dei. TRASFERTA – In vista della trasferta a Milano di domani sera, Paolo Zanetti ha rilasciato la lista dei 25 calciatori che andranno a San Siro per la gara tra Inter e. Il tecnico degli scaligeri, per la partita di sabato alle ore 20:45, ha recuperato sia Tchatchoua in difesa che Tengstedt in attacco. Nel frattempo però, resta ai box dell’infermeria Faraoni che non prenderà parte alla gara al Meazza.Inter-, idi ZanettiNOMI – Questi i venticinquedi Paolo Zanetti:Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.Difensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Luan Patrick, Bradaric, Slotsager, Tchatchoua. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma-Hellas Verona: i convocati di Zanetti - Mister Paolo Zanetti ha convocato 27 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 33a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, sabato 19 aprile alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Oltre ad Harroui e Okou, assente anche Tengstedt. La lista completa... 🔗veronasera.it

Roma-Hellas Verona: i convocati di Zanetti - Mister Paolo Zanetti ha convocato 27 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 33a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, sabato 19 aprile alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Oltre ad Harroui e Okou, assente anche Tengstedt. La lista completa... 🔗today.it

Hellas Verona-Bologna: i convocati di Zanetti - Mister Paolo Zanetti ha convocato 28 calciatori per Hellas Verona-Bologna, match valido per la 28a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, domenica 9 marzo alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'. L'elenco dei convocati PORTIERI: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli... 🔗veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Serie A Enilive 2024/25 | #InterVerona: i convocati; HELLAS VERONA - I 25 convocati di Zanetti per la sfida contro l'Inter; Inter-Hellas Verona, i convocati di Zanetti; Qui Hellas Verona - Sono 25 i giocatori convocati per l'Inter: Zanetti recupera anche Tchatchoua. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Qui Hellas Verona - Sono 25 i giocatori convocati per l'Inter: Zanetti recupera anche Tchatchoua - Sono 25 i giocatori che Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha convocato per la partita di domani sera a San Siro contro l'Inter. Il tecnico scaligero recupera Jackson Tchatchoua in difesa e ... 🔗msn.com

Hellas Verona, in 25 convocati contro l’Inter: due i recuperi - Trasferta delicata per l'Hellas Verona in programma domani a Milano contro l'Inter. Il club gialloblu ha rilasciato nella giornata di oggi i nomi dei - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

HELLAS VERONA - I 25 convocati di Zanetti per la sfida contro l'Inter - Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha reso noti i nomi dei 25 convocati per la sfida di sabato sera contro l'Inter, valida per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico recupera Tchatchoua ... 🔗napolimagazine.com