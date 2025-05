Hashish cellulari rubati pastiglie di Rivotril e Lyrica | tre giovani arrestati dalla polizia

giovani bloccati dalla polizia di Stato di Verona nella serata di giovedì in piazza Bra. Il trio sarebbe stato trovato in possesso di centinaia di. 🔗 Veronasera.it - Hashish, cellulari rubati, pastiglie di Rivotril e Lyrica: tre giovani arrestati dalla polizia Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto aggravato e ricettazione: sono questi i reati contestati, a vario titolo, a trebloccatidi Stato di Verona nella serata di giovedì in piazza Bra. Il trio sarebbe stato trovato in possesso di centinaia di. 🔗 Veronasera.it

Su altri siti se ne discute

Milano, sorpresi a giocare alla sala slot: nello zaino 22 cellulari e 2 notebook rubati, 22mila euro di refurtiva - Milano, 8 marzo 2025 – La Polizia ha arrestato due marocchini di 45 e 36 anni per ricettazione e ha sequestrato 22 telefoni cellulari e 2 notebook, tutti proventi di furto, per un valore complessivo di circa 22mila euro. Gli agenti del commissariato Centro, ieri pomeriggio, sono intervenuti in viale Marche presso una sala gioco in quanto, poco prima, un ragazzo colombiano di 19 anni si era presentato presso gli ufficio di piazza San Sepolcro per denunciare il furto del suo cellulare. 🔗ilgiorno.it

Firenze: 39 furti in un anno, arrestato ladro seriale. Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park - La Procura di Firenze ha chiesto la custodia cautelare in carcere per un 23enne fiorentino che avrebbe messo a segno ben 39 furti in un anno tra Firenze e Bagno a Ripoli L'articolo Firenze: 39 furti in un anno, arrestato ladro seriale. Rubati portafogli e cellulari anche al Viola Park proviene da Firenze Post. 🔗.com

Vendita di cellulari rubati, spaccio di droga e colpi di pistola: chiuso un negozio di Milano - A Milano, sospesa per 10 giorni la licenza di un negozio per ricettazione e spaccio. Scoperti cellulari rubati e clienti pregiudicati. 🔗notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Hashish, cellulari rubati, pastiglie di Rivotril e Lyrica: tre giovani arrestati dalla polizia; Spacciavano pastiglie di antiepilettici e hashish, arrestati tre giovani marocchini trovati anche in possesso; Rapine e social violenti. Blitz contro le baby gang: in manette 19 ragazzi; Nella camera d'hotel droga a volontà, funghetti allucinogeni e caramelle di Thc. Tre giovani arrestati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spacciavano pastiglie di antiepilettici e hashish, arrestati tre giovani marocchini trovati anche in possesso di cellulari rubati - VERONA - Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto aggravato e ricettazione: sono questi i reati contestati, a vario titolo, a tre ... 🔗msn.com