Iltempo.it - Harry "umiliato e preso a schiaffi": il caso scorta finisce malissimo

Nientee un conto a sei zeri da pagare. Il principeha perso oggi in modo clamoroso la sua battaglia per ottenere laarmata pagata dai contribuenti di sua Maestà quando sitrova nel Regno Unito, ritrovandosi anche a dover sostenere spese per 1,5 milioni di sterline. Secondo quanto riporta il Daily Mail, re Carlo e il suo figlio minore hanno "opinioni divergenti sulla decisione didi intraprendere la sua battaglia legale con il Ministero degli Interni". Ma il principe e Duca di Sussex ha fatto di testa sua e si trova ora a dover versare spese processuali per entrambe le parti, un conto che si avvicina a 1,5 milioni di sterline. Tanto che un altro tabloid, il Sun, titola il suo pezzo online "eschiaffeggiato". Facciamo un passo indietro. Il principeha perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza - in pratica guardie armate - finanziata con fondi pubblici dopo che ha abbandonato i suoi doveri reali e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. 🔗 Iltempo.it