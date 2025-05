Harry si pente a metà | Mio padre non mi parla voglio riconciliarmi con la famiglia

Harry si pente a metà e vuole ricucire con il padre, re Carlo - nonostante lo critichi ancora pesantemente -, l'erede al trono principe William e la moglie di lui, la principessa del Galles Kate Middleton. "Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa", ha detto alla Bbc il principe Harry, spiegando che il re "non mi parla più per via di questa questione sulla sicurezza", ma che non vuole più discutere e "non sa quanto tempo ancora avrà da vivere mio padre". Il duca di Sussex ha parlato con l'emittente britannica dopo aver perso la sua ultima causa legale in merito al livello di sicurezza per sé e la sua famiglia durante i loro soggiorni nel Regno Unito. La corte britannica ha stabilito che i contribuenti non devono pagare per la scorta armata di Harry, di Meghan Markle e dei figli, quantificando le spese legali che dovrà risarcire in circa 1,5 milioni di sterline. 🔗 Iltempo.it - Harry si pente a metà: "Mio padre non mi parla, voglio riconciliarmi con la famiglia" Il principesie vuole ricucire con il, re Carlo - nonostante lo critichi ancora pesantemente -, l'erede al trono principe William e la moglie di lui, la principessa del Galles Kate Middleton. "Vorrei tantocon la mia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa", ha detto alla Bbc il principe, spiegando che il re "non mipiù per via di questa questione sulla sicurezza", ma che non vuole più discutere e "non sa quanto tempo ancora avrà da vivere mio". Il duca di Sussex hato con l'emittente britannica dopo aver perso la sua ultima causa legale in merito al livello di sicurezza per sé e la suadurante i loro soggiorni nel Regno Unito. La corte britannica ha stabilito che i contribuenti non devono pagare per la scorta armata di, di Meghan Markle e dei figli, quantificando le spese legali che dovrà risarcire in circa 1,5 milioni di sterline. 🔗 Iltempo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lucio: «Inter Bayern Monaco? Il mio cuore diviso a metà, i nerazzurri devono credere nel Triplete!» - di RedazioneL’ex difensore di Inter e Bayern Monaco, Lucio, si è espresso così sulla sfida dei quarti di finale di Champions League tra le due squadre Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucio, nonché uno dei protagonisti dell’Inter del Triplete del 2010, ha parlato così in vista della sfida dei nerazzurri in Champions League contro il Bayern Monaco (altra squadra in cui ha giocato) e della possibilità per la squadra di Inzaghi di ripetersi e di fare il Triplete anche quest’anno. 🔗internews24.com

Operazione da manuale con la realtà aumentata: "Un tumore invadeva metà del mio viso" - Asportato un tumore esteso senza mutilare il volto del paziente. Possibile grazie alla specializzazione dei professionisti e all’uso sempre più avanguardistico di realtà aumentata. Contemporaneamente impiantate tre protesi personalizzate e realizzato trapianto con osso della fibula: così il... 🔗bolognatoday.it

“Meta ha messo ‘Lolita’ in una blacklist e così anche il mio ultimo libro è oscurato perché associato ad abusi sessuali su minori”: la denuncia di Guendalina Middei - “Lolita” censurata dall’algoritmo e così anche il libro di Guendalina Middei “sparisce” da Facebook e Instagram. Sembra una storia di censura digitale, quella che sta vivendo la scrittrice. Il suo ultimo libro, ‘Sopravvivere il lunedì mattina con Lolita’, pubblicato da Feltrinelli, è come ‘sparito’ dai social network del gruppo Meta. Cercando il titolo su Facebook e Instagram, infatti, non si trova traccia del romanzo, ma solo riferimenti al celebre film di Kubrick. 🔗ilfattoquotidiano.it