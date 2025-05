Harry revocata la scorta nel Regno Unito | Voglio riconciliarmi con la Royal Family per me e Meghan ora è impossibile tornare

Harry vuole una pace con la Royal Family. Una mano tesa verso la famiglia reale inglese arriva attraverso una intervista esclusiva alla Bbc in cui il principe dice di volere una. 🔗 Ilmessaggero.it - Harry, revocata la scorta nel Regno Unito: «Voglio riconciliarmi con la Royal Family, per me e Meghan ora è impossibile tornare» vuole una pace con la. Una mano tesa verso la famiglia reale inglese arriva attraverso una intervista esclusiva alla Bbc in cui il principe dice di volere una. 🔗 Ilmessaggero.it

Regno Unito: Harry lascia tribunale Londra dopo ricorso contro revoca scorta - Il principe Harry si è presentato sorpresa in Tribunale a Londra, presso la Corte d’Appello, nell’ambito del ricorso contro la decisione del governo britannico di privarlo della scorta di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Il Duca di Sussex ha perso il privilegio nel 2020 dopo aver lasciato il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. L’anno scorso un giudice ha dichiarato che la decisione di fornire sicurezza a Harry caso per caso non era irrazionale o ingiustificata, ma Harry ha presentato ricorso. 🔗lapresse.it

