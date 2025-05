Harry Potter | HBO nega l’influenza delle idee anti-trans di J K Rowling sulla serie

: HBOdi J. K.Casey Bloys, chief content officer della HBO, ha recentemente partecipato al podcast “The Town” e ha sottolineato ai fan diche il prossimo adattamento televisivo del franchise letterario di J.K.non sarà “infuso” con le controverse opinioni dell’autricecomunitàgender. Sia il network che il nuovo cast sono stati criticati per essere entrati in affari con la, che continua a pubblicare su X quelli che molti ritengono essere commentifobici e che usa i social media per trollare regolarmente i suoi critici e prendere di mira alcune figure pubbliche.“La decisione di entrare in affari con J.K.non è nuova per noi. Siamo in affari da 25 anni”, ha detto Bloys, facendo un cenno al mega-successo del franchise cinematografico diche ha generato otto film, incassato 7,7 miliardi di dollari in tutto il mondo e lanciato spinoff, videogiochi e altro. 🔗 Cinefilos.it