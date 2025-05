Harry non riavrà la scorta nel Regno Unito | Vorrei una riconciliazione mio padre non mi parla E non so quanto gli resti da vivere

Xml2.corriere.it - Harry non riavrà la scorta nel Regno Unito: «Vorrei una riconciliazione, mio padre non mi parla. E non so quanto gli resti da vivere» Il principe alla Bbc: «Per me è impossibile portare la mia famiglia in modo sicuro in Gran Bretagna» 🔗 Xml2.corriere.it

Harry non riavrà la scorta nel Regno Unito: "Vorrei riconciliarmi con la famiglia reale, ma per me e Meghan è impossibile tornare" - Il duca di Sussex ha perso una delle battaglie a cui teneva di più: l’Alta Corte di Londra ha definitivamente negato il diritto alla scorta per lui e per la sua famiglia 🔗ilgiornale.it

“Ci siamo sentiti costretti a lasciare”. Harry torna in aula per riavere la scorta - Il principe Harry è tornato a Londra determinato a continuare la sua battaglia legale per riavere la scorta 🔗ilgiornale.it

Regno Unito: Harry lascia tribunale Londra dopo ricorso contro revoca scorta - Il principe Harry si è presentato sorpresa in Tribunale a Londra, presso la Corte d’Appello, nell’ambito del ricorso contro la decisione del governo britannico di privarlo della scorta di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Il Duca di Sussex ha perso il privilegio nel 2020 dopo aver lasciato il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. L’anno scorso un giudice ha dichiarato che la decisione di fornire sicurezza a Harry caso per caso non era irrazionale o ingiustificata, ma Harry ha presentato ricorso. 🔗lapresse.it

