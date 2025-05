Harry non ha diritto alla scorta la Corte d’appello di Londra dà ragione al ministero dell’Interno

scorta obbligatoria per il principe Harry durante i suoi viaggi in Gran Bretagna. La Corte d'Appello di Londra ha rigettato il ricorso presentato dal secondogenito di Carlo III contro la decisione del ministero dell'Interno britannico di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito, in seguito alla rinuncia al ruolo attivo di membro senior di casa Windsor. Il duca di Sussex, invece, sosteneva di essere stato oggetto di un "ingiustificato trattamento da inferiore" da parte dei funzionari del ministero, ma i tre giudici incaricati di valutare il caso hanno stabilito che così non è stato.Il dispositivo è stato letto in diretta tv da sir Geoffrey Vos, presidente di un collegio giudicante formato da tre giudici, alla presenza dei team legali delle due parti. 🔗 Quotidiano.net - Harry non ha diritto alla scorta, la Corte d’appello di Londra dà ragione al ministero dell’Interno Roma, 2 maggio 2025 – Nienteobbligatoria per il principedurante i suoi viaggi in Gran Bretagna. Lad'Appello diha rigettato il ricorso presentato dal secondogenito di Carlo III contro la decisione deldell'Interno britannico di revocare a lui esua famiglia ilautomaticotutela di polizia durante le visite nel Regno Unito, in seguitorinuncia al ruolo attivo di membro senior di casa Windsor. Il duca di Sussex, invece, sosteneva di essere stato oggetto di un "ingiustificato trattamento da inferiore" da parte dei funzionari del, ma i tre giudici incaricati di valutare il caso hanno stabilito che così non è stato.Il dispositivo è stato letto in diretta tv da sir Geoffrey Vos, presidente di un collegio giudicante formato da tre giudici,presenza dei team legali delle due parti. 🔗 Quotidiano.net

