Harry e Meghan non avranno più la scorta della famiglia reale

Harry non ha diritto alla scorta dei reali inglesi. A stabilirlo è la corte d'appello britannica. Tre giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal duca di Sussex alla decisione dell'alta colte. Il governo britannico deciderà di volta in volta come garantire la sicurezza di Harry. 🔗 Europa.today.it - Harry e Meghan non avranno più la scorta della famiglia reale Il principenon ha diritto alladei reali inglesi. A stabilirlo è la corte d'appello britannica. Tre giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal duca di Sussex alla decisione dell'alta colte. Il governo britannico deciderà di volta in volta come garantire la sicurezza di. 🔗 Europa.today.it

Se ne parla anche su altri siti

Il tenero omaggio di Meghan a Harry per San Valentino - Hanno trascorso insieme i primi cinque giorni degli Invictus Game di Vancouver, partecipando alla cerimonia inaugurale, divertendosi sulla neve e andando a cena con amici, ma quest’anno il principe Harry e Meghan passeranno San Valentino separati. Meghan infatti è tornata in California per riunirsi con i figli Archie e Lilibeth a Montecito dopo la breve permanenza a Vancouver e alla stazione sciistica di Whistler, ma ciò non significa che la coppia non abbia festeggiato a dovere la festa degli innamorati. 🔗amica.it

Harry di nuovo ‘in panchina’, ogni tanto sullo sfondo della nuova serie di Meghan - (Adnkronos) – Un principe Harry ancora una volta in panchina. Anche se 'With love, Meghan' è la serie (contestatissima) della duchessa di Sussex, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare il ruolo del secondogenito di re Carlo, di nuovo messo da parte, 'spare', come lui stesso si definisce nella sua scandalosa autobiografia. […] 🔗periodicodaily.com

La difficile situazione di Meghan e Harry: tra sogni e realtà - La coppia reale affronta sfide personali e professionali che mettono a rischio il loro matrimonio. Leggi tutto Meghan Markle e il Principe Harry: crisi e incomprensioni in vista su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Harry e Meghan non avranno più la scorta della famiglia reale; Perché Harry e Meghan continuano a perdere i membri del loro staff?; Re Carlo, la reazione insospettabile alla nuova serie di Meghan Markle; Harry, visto a rischio dopo la vittoria di Trump? Il figlio del presidente: «Di lui non ci interessa. Ha una m. 🔗Ne parlano su altre fonti

Harry, niente scorta per il principe: la Corte d'Appello rigetta il ricorso e ora potrebbe allontanarsi sempre di più dalla famiglia reale - Si allontanano sempre di più le strade del principe Harry e del resto della Royal Family. Dopo lo strappo del 2020, un nuovo caso potrebbe complicare ulteriormente le cose ... 🔗msn.com

Il Principe Harry non avrà la protezione della polizia (ha perso il ricorso in tribunale) - Roma, 2 mag. (askanews) – Il Principe Harry, figlio minore di re Carlo III, ha perso oggi il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della polizia ... 🔗askanews.it

Harry perde l'appello in tribunale a Londra per riavere la sicurezza per sé (Meghan e i figli) nel Regno Unito - Dopo Pasqua il principe era volato a Londra dalla California per sollecitare la revisione della decisione del Ravec che stabilisce chi ha diritto alla sicurezza ... 🔗msn.com