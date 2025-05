Harry chiede la riconciliazione con re Carlo | La vita è preziosa Ma Buckingham Palace chiude la porta

Harry , il principe ribelle, lancia un appello alla riconciliazione con la famiglia reale britannica, dopo la sentenza della Corte d'appello di Londra che ha confermato la revoca della scorta durante le sue visite nel Regno Unito. In un'intervista alla Bbc , il duca di Sussex si è detto «sconvolto» per la decisione, ma ha anche espresso il desiderio di ricucire i rapporti con il padre, re Carlo.

Harry non riavrà la scorta: "Vorrei una riconciliazione, mio padre non mi parla e non so quanto gli resti" - Il duca di Sussex ha perso una delle battaglie a cui teneva di più: l’Alta Corte di Londra ha definitivamente negato il diritto alla scorta per lui e per la sua famiglia. Harry: "Mio padre non mi parla. E non so quanto gli resti da vivere". I reali: "Decidono le corti" 🔗ilgiornale.it

Regno Unito, il principe Harry “Vorrei una riconciliazione con la mia famiglia” - ROMA (ITALPRESS) – Harry, duca di Sussex e figlio del re Carlo III d’Inghilterra, ha dichiarato alla BBC che “vorrebbe una riconciliazione” con la Famiglia Reale. Il principe ha parlato con l’emittente britannica in California dopo aver perso un ricorso sui livelli di sicurezza a cui lui e la sua famiglia hanno diritto mentre si trovano nel Regno Unito. “Non riesco a immaginare un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto”, ha dichiarato dopo la sconfitta nella causa legale, per la quale si è definito “deluso“. 🔗unlimitednews.it

Riconciliazione e perdono: Harry cerca di ricucire i legami con la famiglia reale - Il principe Harry è tornato a far parlare di sé, e questa volta le sue parole sono cariche di emozione e vulnerabilità. In un’intervista esclusiva alla BBC, il Duca di Sussex ha rivelato di sentirsi devastato dopo la recente sconfitta legale riguardante la sicurezza della sua famiglia durante i soggiorni nel Regno Unito. Con un desiderio profondo di “riconciliazione” con la famiglia reale, Harry ha aperto il suo cuore, rivelando i conflitti che lo hanno allontanato dai suoi cari. 🔗ilfogliettone.it

