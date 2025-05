Hamilton | Tante cose mi impediscono di essere costante Anche i primi sei mesi in Mercedes furono duri

Hamilton. Il pilota Ferrari ha avuto il suo acuto della stagione con la Sprint Race vinta in Cina. Poi tanta difficoltà nel far andare una macchina che pare, in questo momento, fatta a misura di Leclerc. Durante la conferenza stampa piloti del giovedì, l'inglese ha spiegato il suo stato d'animo:«Ci sono Tante cose che m'impediscono di essere cosTante. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare e sto lavorando duro per adattarmi. Non so cosa aspettami qui a Miami, cercherò di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Jeddah e dobbiamo ripeterci».Hamilton: «Sainz ha ragione. Adattarsi subito è difficile»NonosTante le rassicurazioni, Hamilton è apparso giù di morale per un inizio di stagione più che complicato con la Ferrari.

F1, Lewis Hamilton: "Ci sono tante cose che mi impediscono di essere costante" - Una chimica da trovare. Lewis Hamilton si presenta con tanti interrogativi al via del week end di Miami, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, creato attorno all'Hard Rock Stadium, il sette-volte iridato spera di avere sensazioni migliori da quelle che ci sono state nei precedenti appuntamenti del campionato con la Ferrari. "Ci sono tante cose che m'impediscono di essere costante.

