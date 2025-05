Haiti al collasso civili colpiti da pallottole vaganti

Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo e, dall’assassinio del presidente Jovenel Moise nell’estate del 2021, sempre più in mano alle bande criminali. Servizio di Maurizio Di Schino. Haiti al collasso, civili colpiti da pallottole vaganti TG2000. 🔗 Tv2000.it - Haiti al collasso, civili colpiti da pallottole vaganti , uno dei paesi più poveri del mondo e, dall’assassinio del presidente Jovenel Moise nell’estate del 2021, sempre più in mano alle bande criminali. Servizio di Maurizio Di Schino.aldaTG2000. 🔗 Tv2000.it

