Habemus papam tutto il latino che serve per seguire l' elezione del nuovo papa

Il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede ed è usata soprattutto per i riti: su tutti quello del Conclave. Ecco le parole da conoscere per non perdere neanche un passaggio

Come funziona il Conclave, dall'Extra omnes all'Habemus Papam - Dal momento in cui si aprono le sessioni di voto fino alla fumata bianca, tutte le fasi che portano all'elezione del nuovo Pontefice 🔗wired.it

Medio Oriente, Parroco latino Gaza: “Qui è terribile, manca tutto” - “La situazione umanitaria continua a essere molto difficile. Ogni giorno incominciano a scarseggiare le cose. Ci sono dei quartieri che non hanno l’acqua”. Così il Parroco latino di Gaza, Padre Gabriel Romanelli, in un’intervista della corrispondente Alessandra Buzzetti per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, racconta l’assedio della Striscia di Gaza in una Settimana Santa iniziata con il bombardamento dell’ospedale anglicano della città. 🔗tv2000.it

L'Habemus Papam e le prime parole di Papa Francesco il 13 marzo 2013 - Il 13 marzo 2013 il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, dopo cinque scrutini, in seguito alla rinuncia di Benedetto XVI, avvenuta il 28 febbraio. Bergoglio assunse il nome di Francesco. L'elezione fu annunciata dal cardinale protodiacono Jean-Louis Tauran: "Habemus Papam". "Il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo… ma siamo qui…", le prime parole del Santo Padre dopo l'annuncio. 🔗tgcom24.mediaset.it

