Ha fretta di nascere e la mamma rischia di partorire in auto folle corsa in ospedale scortata dai carabinieri

carabinieri si è rivelata fondamentale per una giovane coppia di Macedoni che, dalla Valconca, stavano correndo all'Infermi di Rimini in quanto la ragazza stava per partorire. I due, quando si sono resi conto che il momento del parto si stava avvicinando, nella tarda mattinata.

La bimba ha fretta di nascere, la mamma partorisce in ambulanza - Sarzana, 9 aprile 2025 – Aveva proprio fretta di venire al mondo una bimba sarzanese nata ieri, direttamente... in ambulanza. Insomma non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, forse voleva assolutamente nascere in provincia di Spezia invece di seguire le scelte dei genitori. Ieri pomeriggio le contrazioni annunciavano l'avvicinarsi del momento tanto atteso per una coppia residente nel quartiere di San Lazzaro, che ha iniziato i preparativi per recarsi al Noa di Massa dove la piccola avrebbe dovuto vedere la luce. 🔗lanazione.it

“I miei figli hanno avuto fretta di nascere ma in ospedale mi hanno fatto sentire sbagliata”: lo sfogo di una mamma - Zakkiyya Reece è diventata mamma due volte, tramite travagli precipitosi, che non le hanno lasciato il tempo necessario per recarsi in ospedale, il personale sanitario in entrambi i casi si è comportato con lei in maniera giudicante e lei racconta la sua storia per dire alle mamme che ogni esperienza di parto è a sé.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bimbo diventa cieco a 2 anni, la mamma: «Qualcuno lo ha baciato con un herpes alle labbra: il virus è arrivato fino alla cornea» - Un innocente bacio sull'occhio si è trasformato in un incubo per un bambino di due anni. I genitori pensavano fosse uno scherzo quando il medico li ha informati che loro figlio era... 🔗ilmessaggero.it

Valtiberina, la bimba ha fretta di nascere: la mamma partorisce in casa - AREZZO. Una notte carica di emozione e lieto fine per una giovane mamma della Valtiberina, in provincia di Arezzo. Alle ore 00:43 del 24 aprile, una chiamata alla centrale territoriale 118 di Arezzo h ... 🔗msn.com

Bimba ha fretta di nascere, parto in ambulanza per una mamma savonese - Aveva fretta di nascere una bimba che nella notte tra il 25 e il 26 aprile ha deciso di venire alla luce a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona. Un lieto evento durante il trasporto ... 🔗primocanale.it

La bimba ha fretta di nascere, la mamma partorisce in ambulanza - Sarzana, 9 aprile 2025 – Aveva proprio fretta di venire ... Insomma non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, forse voleva assolutamente nascere in provincia di Spezia invece di seguire ... 🔗lanazione.it