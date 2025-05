‘Ha evitato un disastro’ Feliciano Stoppaccioli chi è la vittima dell’incidente aereo in Umbria

Castel Ritaldi (Perugia), 2 maggio 2025 – Avrebbe evitato, con un ultima manovra disperata, che il suo aereo, un velivolo ultraleggero, finisse contro una cisterna del gas presente nel piazzale della ditta contro la quale si è andato a schiantare. Un ultimo gesto eroico con il quale Feliciano Stoppaccioli, 70 anni, titolare del "Mobilificio Stoppaccioli" di Matigge di Trevi, ha evitato un disastro ancor peggiore di quel che poi è capitato.Il velivolo sul quale ha perso la vita si è schiantato sull'edificio della Medical Center, un'azienda locale che si occupa di prodotti medici. Stoppaccioli era probabilmente ancora vivo quando l'aereo è caduto: sarebbe morto per le conseguenze dell'incendio che si è sviluppato dopo lo schianto, mentre l'altro passeggero che era con lui, un 23enne del luogo, sarebbe riuscito a lanciarsi prima dell'impatto.

