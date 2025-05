Guida TV Sky Cinema e NOW | Sposa in rosso Venerdi 2 Maggio 2025

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Sposa in rosso, Venerdi 2 Maggio 2025 Venerdi 2 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera è il Cinema italiano ad aprire la prima serata con "Sposa in rosso", in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), una commedia sentimentale diretta da Gianni Costantino e ambientata tra Malta e la Puglia. Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega interpretano due sconosciuti che, per necessità, fingono un matrimonio con l’obiettivo di raccogliere i regali in denaro. Tra equivoci, sorprese e paesaggi mozzafiato, nasce una storia inaspettata che mescola ironia e romanticismo. Imperdibile su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) "Killers of the Flower Moon", capolavoro diretto da Martin Scorsese, candidato a dieci premi Oscar. 🔗 sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera è ilitaliano ad aprire la prima serata con "in", in onda su SkyUno HD alle 21.15 (canale 301), una commedia sentimentale diretta da Gianni Costantino e ambientata tra Malta e la Puglia. Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega interpretano due sconosciuti che, per necessità, fingono un matrimonio con l’obiettivo di raccogliere i regali in denaro. Tra equivoci, sorprese e paesaggi mozzafiato, nasce una storia inaspettata che mescola ironia e romanticismo. Imperdibile su SkyDue HD alle 21.15 (canale 302) "Killers of the Flower Moon", capolavoro diretto da Martin Scorsese, candidato a dieci premi Oscar. 🔗 Digital-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025 - Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. 🔗digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible III, Giovedi 27 Febbraio 2025 - Giovedì 27 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Mission: Impossible III", il terzo adrenalinico capitolo della celebre saga action diretto da J.J. Abrams, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman. 🔗digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Non sono quello che sono, Mercoledi 5 Marzo 2025 - Mercoledi 5 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Non sono quello che sono", un adattamento dell'Otello di Shakespeare scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. 🔗digital-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW: Sposa in rosso, Venerdi 2 Maggio 2025; Guida TV Sky Cinema e NOW: Napoli - New York, Lunedi 28 Aprile 2025; Guida TV Sky Cinema e NOW: Diamanti, Sabato 26 Aprile 2025; Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 2 - 8 Maggio 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sky Cinema Due guida programmi Tv - Programmi tv su Sky Cinema Due oggi: guida tv del palinsesto di Sky Cinema 2 per sapere cosa fanno e cosa vedere su Sky Cinema Due hd grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce orarie. 🔗comingsoon.it

Sky Cinema Drama guida programmi Tv - Programmi tv su Sky Cinema Drama oggi: guida tv del palinsesto di Sky Cinema Drama Hd per sapere cosa fanno e cosa vedere su Sky Cinema 4K grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce ... 🔗comingsoon.it

Il pubblico italiano ha già ampiamente dimostrato di amare le soap turche, e Mediaset ha deciso di tornare a puntare su una di queste.... - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 28 aprile 2025 in onda su Canale 5. Dopo la pausa per il 25... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio ... 🔗superguidatv.it