Guglielmo Scilla le foto in ospedale | Intervento più tosto del previsto Lo youtuber Willwoosh operato alle corde vocali

foto dal letto d’ospedale: Guglielmo Scilla, noto al grande pubblico del web come Willwoosh, si è sottoposto nei giorni scorsi a un delicato Intervento chirurgico alle corde vocali. L’attore e youtuber 37enne, oggi dimesso, dovrà ora affrontare un periodo di convalescenza che lo costringerà al silenzio. “Dimesso! Ieri mi sono operato alle corde vocali”, ha scritto Scilla nel suo post, condividendo la notizia con i suoi follower. Ha poi aggiunto un dettaglio che lascia intendere la complessità dell’operazione: “Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l’Intervento si è rivelato più tosto del previsto“. La conseguenza immediata, comunicata con la sua consueta ironia, è uno stop forzato all’uso della voce: “Questo vuol dire che, per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Guglielmo Scilla, le foto in ospedale: “Intervento più tosto del previsto”. Lo youtuber “Willwoosh” operato alle corde vocali Un annuncio a sorpresa, arrivato direttamente dal suo profilo Instagram con tanto didal letto d’, noto al grande pubblico del web come, si è sottoposto nei giorni scorsi a un delicatochirurgico. L’attore e37enne, oggi dimesso, dovrà ora affrontare un periodo di convalescenza che lo costringerà al silenzio. “Dimesso! Ieri mi sono”, ha scrittonel suo post, condividendo la notizia con i suoi follower. Ha poi aggiunto un dettaglio che lascia intendere la complessità dell’operazione: “Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l’si è rivelato piùdel“. La conseguenza immediata, comunicata con la sua consueta ironia, è uno stop forzato all’uso della voce: “Questo vuol dire che, per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

