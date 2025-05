Guerrina Piscaglia 11 anni dopo il marito rompe il silenzio | le parole su padre Gratien

anni esatti dalla scomparsa di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Cà Raffaello, piccolo borgo dell’Appennino tosco-romagnolo nel comune di Badia Tedalda. Era il primo maggio del 2014 quando la donna, 50 anni appena compiuti, uscì di casa nel pomeriggio dicendo di voler fare una passeggiata. In realtà aveva un appuntamento con padre Gratien Alabi, viceparroco del paese, con cui aveva intrecciato una relazione segreta. Da quel momento, di Guerrina non si è saputo più nulla. L’inchiesta ha poi portato alla condanna del religioso congolese: per la giustizia penale è lui l’assassino, colpevole di omicidio e occultamento di cadavere, condannato a 25 anni di reclusione.Tuttavia, mentre per i tribunali penali Guerrina è considerata vittima di un delitto e il suo assassino sta scontando la pena nel carcere di Opera a Milano, per l’anagrafe italiana la donna è ancora viva. 🔗 Sono passati undiciesatti dalla scomparsa di, la casalinga di Cà Raffaello, piccolo borgo dell’Appennino tosco-romagnolo nel comune di Badia Tedalda. Era il primo maggio del 2014 quando la donna, 50appena compiuti, uscì di casa nel pomeriggio dicendo di voler fare una passeggiata. In realtà aveva un appuntamento conAlabi, viceparroco del paese, con cui aveva intrecciato una relazione segreta. Da quel momento, dinon si è saputo più nulla. L’inchiesta ha poi portato alla condanna del religioso congolese: per la giustizia penale è lui l’assassino, colpevole di omicidio e occultamento di cadavere, condannato a 25di reclusione.Tuttavia, mentre per i tribunali penaliè considerata vittima di un delitto e il suo assassino sta scontando la pena nel carcere di Opera a Milano, per l’anagrafe italiana la donna è ancora viva. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Guerrina Piscaglia: 11 anni fa la scomparsa, per l’omicidio condannato Padre Graziano. Ma per lo Stato è ancora viva - Undici anni fa è stata uccisa, ma per lo Stato Guerrina Piscaglia risulta ancora viva. Il suo corpo, infatti, non è mai stato ritrovato e senza un certificato di morte il suo conto corrente bancario resta bloccato. È l’ultimo capitolo del mistero di Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo). L'articolo Guerrina Piscaglia: 11 anni fa la scomparsa, per l’omicidio condannato Padre Graziano. Ma per lo Stato è ancora viva proviene da Firenze Post. 🔗.com

“Guerrina Piscaglia è viva”, secondo l’anagrafe. Ma dopo 11 anni il corpo non si trova e padre Graziano è in carcere - Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perchè il suo corpo non è mai stato ritrovato: e così il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, ma resta sospesa in un limbo anagrafico indefinito. La sentenza resa definitiva dalla Cassazione dice che Gratien Alabi ammazzò Guerrina l’1 maggio 2014, il giorno stesso della scomparsa a Cà Raffaello, nel comune di Badia Tedalda (Arezzo) quindi ne fece sparire il cadavere, e l’ex ... 🔗secoloditalia.it

Frosinone, coppia fermata in A1 durante controlli: dovevano scontare oltre 11 anni di carcere - Due arresti per reati contro il patrimonio sull'autostrada A1 a Frosinone durante controlli di routine della Polizia di Stato. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Guerrina Piscaglia uccisa da padre Gratien 11 anni fa, l’appello del marito: «Ci dica dove è sepolta, così avr; Guerrina Piscaglia è stata uccisa 11 anni fa ma per lo Stato è ancora viva: I conti sono bloccati; Morte di Guerrina Piscaglia, il marito si appella all'omicida: «Ci dica dove l'ha sepolta»; Guerrina, a 11 anni dalla scomparsa l'appello dei familiari a Gratien: “ci dica dov'è il suo corpo”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guerrina Piscaglia è stata uccisa 11 anni fa ma per lo Stato è ancora viva: "I conti sono bloccati" - Manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato: e così il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari ... 🔗today.it

Morte di Guerrina Piscaglia, il marito si appella all’omicida: «Ci dica dove l’ha sepolta» - Il paradosso di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Cà Raffaello (Badia Tedalda) sull’appennino tosco-romagnolo, scomparsa 11 anni fa il primo maggio 2014, è che è morta per la giustizia penale, che h ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva: "Conto corrente bloccato" - Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suo conto corrente non può essere toccato e ... 🔗msn.com