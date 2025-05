Guerra Ucraina-Russia Trump prepara il primo pacchetto di aiuti da 50 milioni per Kiev | ci sono hardware e sistemi per la difesa

Dazi Usa, ecco come il mondo si prepara alla guerra commerciale di Trump - E’ il giorno dei dazi di Donald Trump. Il presidente Usa dal Rose Garden della Casa Bianca annuncerà le “tariffe reciproche” che da mesi minaccia contro tutti i Paesi, anche quelli che non hanno evidenti squilibri commerciali con gli Stati Uniti. Ma c’è ancora incertezza su come Trump, che oggi alle 22 italiane prenderà la […] L'articolo Dazi Usa, ecco come il mondo si prepara alla guerra commerciale di Trump è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Trump fa la pace con Putin. Ursula prepara la guerra - Tre ore di telefonata tra i due leader: cessate il fuoco parziale e immediato avvio di negoziati per l’assetto permanente. Mosca chiede lo stop alle forniture belliche a Kiev, Macron e Scholz: no, si continua. Von der Leyen insiste: «Bisogna attrezzarci per combattere». Dribblando la democrazia con un blitz, Berlino cambia la Costituzione e avvia il riarmo. Continua a leggere 🔗laverita.info

Giochi di guerra, viaggi e accordi: Xi prepara la rete anti Usa (e anti Trump) - Xi Jinping sta pianificando un tour diplomatico nel Sud-Est asiatico che dovrebbe toccare Vietnam, Malesia e Cambogia. L'obiettivo della Cina? Approfondire i legami di vicinato in un contesto di preoccupazione regionale per la politica estera degli Usa 🔗ilgiornale.it

Ucraina-Russia, Putin ha cambiato obiettivi: lo scenario - Secondo l'intelligence americana, Mosca più propensa ad accettare la fine della guerra ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina-Russia, “offerta finale” di Trump per accordo di pace: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina-Russia, “offerta finale” di Trump per accordo di pace: cosa prevede ... 🔗tg24.sky.it