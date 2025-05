Guerra in Ucraina media | Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati per la pace

Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, media: "Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati per la pace" Dopo il rifiuto di Putin di firmare il cessate il fuoco. Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Guerra ucraina, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili su Sumy) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmattino.it

L’Italia media tra Stati Uniti e Ucraina: Meloni a Londra per un nuovo dialogo occidentale - Dall’inviato Adnkronos ANTONIO ATTE. LONDRA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a incontrare, in data odierna, il primo ministro britannico Keir Starmer, con l’obiettivo di sollecitare una collaborazione rafforzata tra Washington e l’Unione Europea sulla crisi ucraina. L’iniziativa si inserisce in un quadro politico internazionale che, nelle ultime ore, ha subito forti […] L'articolo L’Italia media tra Stati Uniti e Ucraina: Meloni a Londra per un nuovo dialogo occidentale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ucraina, media: “Trump sblocca l’invio di armi a Kiev per 50 milioni di dollari”. Vance: “La guerra non finirà presto” - L’accordo sui minerali strategici potrebbe aver sbloccato le forniture di armi statunitensi a Kiev. L’amministrazione Trump avrebbe notificato al Congresso mercoledì la sua intenzione di dare il via libera all’esportazione di prodotti per la difesa in Ucraina tramite vendite commerciali dirette per un valore di 50 milioni di dollari. Lo scrive il Kyiv Post citando fonti diplomatiche. L’autorizzazione, la prima del suo genere da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, è arrivata solo poche settimane dopo che l’amministrazione aveva sospeso tutti gli aiuti militari all’Ucraina. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Bessent: “L’incontro in Vaticano decisivo per l’accordo”. Gli Stati Uniti avranno un accesso privilegiato alle risorse naturali dell'Ucraina e creeranno una ... 🔗repubblica.it

Vance, la guerra in Ucraina non finirà tanto presto - Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, in unìintervista a Fox, si è detto convinto che la guerra della Russia contro l'Ucraina "non finirà tanto presto". (ANSA) ... 🔗msn.com

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - La vicepremier ucraina è a Washington. Kiev: “Terre rare, possibile accordo con Usa entro 24 ore”. Ft, ostacoli dell'ultimo minuto per intesa sui minerali. La ... 🔗repubblica.it